Турецькі ВМС отримали 9 БТР-амфібій ZAHA: чому вони важливі для флоту (фото)

Нещодавно Військово-морські сили поповнилися десантним кораблем Anadolu, який зможе перевозити бронетехніку. Турецькій армії необхідно мати машини, які можуть долати водні перешкоди.

Військово-морські сили Туреччини отримали 9 БТР Zaha, які можуть долати водні перешкоди. Про це повідомляє Defense Turk.

Турецька армія замовила 27 бронетранспортерів, з яких 4 є спеціалізованими машинами на її базі:

2 командно-диспетчерські;

2 пошуково-рятувальні.

Виробник передав у ВМС першу партію в березні 2023 року. У виданні зазначають, що Zaha — це перший турецький БТР, який призначається саме для Військово-морських сил. Виробництвом займається компанія FNSS під керівництвом президента Міноборони.

Туреччині передали партію БТР ZAHA Фото: defenceturk.net

Партія з 9 машин надійшла в одну з десантно-піхотних бригад. На озброєння БТР має бойовий модуль ÇAKA. Він складається з 40-мм гранатомета та 7,62 мм кулемета. Окремо зазначається, що ZAHA здатна самостійно корегувати машину, якщо є ризик перевернутися. Бойовий модуль отримав своє імʼя на честь моряка Чака-Бея.

Нещодавно ВМС Туреччини прийняли в стрій десантний корабель Anadolu. Тому наявність БТР, який здатний плавати, є важливим для турецької армії. На воді ZAHA розвиває швидкість до 7 вузлів (близько 15 км/г).

Десантне відділення ZAHA Фото: defenceturk.net

Нагадаємо, в грудні 2021 року у Туреччині почали проводити випробування БТР-амфібії ZAHA. Тоді заявлялось, що машина підтвердила заявлені характеристики.

10 квітня в Туреччині прийняли у ряди ВМС найбільший десантний корабель Anadolu, який здатний нести на борту до 30 одиниць авіації, включно з новітніми БПЛА.