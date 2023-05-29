Слідкувати за російськими Х-55: Польща планує купити у США аеростати AWACS

У мирний час апарати TARS нададуть серйозну допомогу у відстеженні повітряного простору, оскільки їх радари здатні виявляти повітряні об'єкти на малих висотах на відстані до 370 км.

Агентство озброєнь при Міністерстві оборони Польщі направило запит до США на постачання чотирьох аеростатів для спостереження за повітряним простором країни. Імовірно, це будуть апарати TARS (Tethered Aerostat Radar Systems), які з великим успіхом використовуються для охорони повітряного простору на окремих ділянках кордонів США, пише польське видання Defence 24.

Автори публікації зазначають, що такі аеростати зі станцією радіолокації здатні виявляти повітряні цілі, зокрема російські ракети Х-55, одна з яких впала під Бидгощем 16 грудня 2022 року.

"Ці системи дуже потрібні, тому що вони можуть відстежувати цілі на малих висотах завдяки розміщенню радара в повітрі. Водночас можуть залишатися в повітрі протягом тривалого часу і забезпечувати безперервне виявлення таких цілей, як крилата ракета Х-55", — йдеться у повідомленні.

Поки невідомо якого типу буде аеростатна система, але повідомлення про направлення запиту було проілюстровано фотографією американської системи TARS.

Щодо ефективності застосування в матеріалі було зазначено, що аеростати не слід розглядати як повноцінну альтернативу літакам раннього попередження класу AWACS, а як доповнення до них. Хоча за офіційними даними, радари TARS мають дальність дії 200 морських миль (близько 370 км).

У невоєнний час апарати нададуть серйозну допомогу у відстеженні повітряного простору, проте в умови збройного конфлікту вони можуть бути більш вразливими для супротивника.

На закінчення автори матеріалу наголосили, що повсякденне використання аеростатів знімає тягар трудомісткого бойового чергування та забезпечує більше часу реагування для інших, більш мобільних систем ППО, включаючи винищувачі.

"Таким чином, ця покупка фактично підвищить стійкість усієї польської держави до загроз з повітря", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, 13 травня в Міноборони Польщі повідомили, що з території Білорусі залетів розвідувальний аеростат. Польські ППО відстежили об'єкт, але потім втратили в районі міста Рипін, яке розташоване приблизно за 285 км.