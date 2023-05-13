"Аеростат спостереження": армія Польщі полює на повітряний об'єкт із Білорусі

Польські військові відслідковували його, але втратили за 300 км від державного кордону, і тепер намагаються знайти.

Related video

З території Білорусі до Польщі залетів невідомий повітряний об'єкт, який може вести розвідку. Про це 13 травня у Twitter повідомило міністерство оборони Польщі.

Центр повітряних операцій Польщі зауважив у повітряному просторі країни невідомий об'єкт, який прилетів із боку Білорусі. Як попередньо встановили польські військові, це аеростат, призначений для спостереження.

Радари ППО Польщі втратили повітряний об'єкт у районі міста Рипін, який розташований приблизно за 285 км від польсько-білоруського кордону. Як повідомила пресслужба Міноборони, командувач оперативного штабу розпорядився залучити чергові війська територіальної оборони для його пошуку.

У лютому Росія запускала над Україною аеростати з кутовими відбивачами. Як пояснили у ЗСУ, це досить стара технологія — повітряні кулі із прикріпленими до них станціями радіолокації. Головна мета засобів полягає у відволіканні системи ППО та зборі коштів про розташування військових комплексів.

14 лютого ВПС Румунії також помітила аеростат на своїй території. Для перехоплення повітряного об'єкта направили два МІГ-21.

До цього китайський аеростат проник на територію США. Американська армія збила його над Атлантичним океаном.