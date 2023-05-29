Завдання визначено: Сирський анонсував швидкий контрнаступ ЗСУ

За словами командувача Сухопутних військ, він провів зустрічі з командирами підрозділів з "гарячих точок", обговоривши сценарії початку деокупації території України.

Українські захисники продовжують утримувати зайняті рубежі на Лиманському напрямку, не даючи російським окупантам просунутися вперед. Про це 29 травня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в Telegram.

"Лиманський напрямок. Наші частини та підрозділи продовжують стійко утримувати межі та позиції, що відбивають всі спроби ворога просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського і Торського, завдають йому значних втрат в особовому складі та техніці", — написав Сирський.

Командувач Сухопутними військами повідомив, що провів зустріч з командирами підрозділів та частин, які зараз виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту. Сирський обговорив з військовими можливі сценарії розвитку подій на цьому напрямку та поточну ситуацію на фронті.

Також командувач нагородив на передовій українських захисників з 10-ї огшбр, 54-ї омбр, 81-ї одшбр, 95-ї одшбр і 92-ї омбр.

"Скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, тому визначив конкретні завдання на підготовку до них", — підсумував Сирський.

Нагадаємо, 24 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують оборонну операцію та досягли успіхів на флангах Бахмута.

Також, 18 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський зазначив ефектну роботу бійців 54 ОМБр, які показали, як знищують ворожу техніку з повітря.