"Ворог намагається посилитись, а просування на флангах призупинилося": Маляр про ситуацію в Бахмуті

На Бахмутському напрямку знизилася інтенсивність ворожих наступів через заміну "вагнерівців" на регулярну армію РФ, водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась.

Сили оборони контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині міста в районі "Літак", а ПВК "Вагнер" виводить своїх найманців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 29 травня.

"Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес. Водночас інтенсивність ворожих артилерійських обстрілів не зменшилась", — розповіла вона.

За інформацією Міноборони, на півночі передмістя Бахмута також відбувається заміна ворожих підрозділів, а в південній частині міста ворог робить спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

"Просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється у зв‘язку з виконанням інших завдань", — зазначила Маляр.

Нагадаємо, що приватна військова компанія "Вагнер" майже відсутня у Бахмуті. Практично всіх членів угруповання було знищено під час боїв за Бахмут.

Раніше повідомлялося, що випади Євгена Пригожина на адресу Володимира Путіна та Міноборони РФ можуть свідчити про те, що він розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою "перемогу" в битві за Бахмут.