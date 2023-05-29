"Війна між НАТО й РФ більш ніж реальна", — голова Генштабу Чехії

У Генштабі Чехії заявляють, що готуються до інтенсивного конфлікту з Росією.

Існує ймовірність війни між Росією та НАТО, і це є найгіршим із можливих сценаріїв розвитку подій. Таку заяву зробив начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржевка сьогодні, 29 травня.

За його словами, у цій ситуації потрібно запроваджувати політику максимального стримування, водночас готуватися до всього.

"Війна між Росією та Північноатлантичним альянсом, яка є найгіршим сценарієм для нас, можлива", — сказав начальник чеського Генштабу.

Ржевка зазначив, що збройні сили Чехії намагаються підготуватися до потенційного інтенсивного конфлікту, оскільки Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з Альянсом.

"Чехія є членом НАТО, і це приносить переваги, але також накладає певні зобов'язання. Тому, якщо розпочнеться війна, велика кількість чеських солдатів приєднається до бойових дій відповідно до планів альянсу", — додав він.

Начальник Генштабу наголосив, що необхідно зміцнити національну безпеку та, зокрема, якнайшвидше подолати залежність від постачання російських енергоносіїв.

25 травня Міністерство оборони Чехії заявило, що планує приєднатися до Німеччини в програму модернізації танків Leopard 2 до рівня 2A8.

До речі, у квітні прем'єри Польщі, Чехії та Словаччини заявили, що діалог із Москвою не повинен ставати єдиним інструментом стримування Росії. Практика показує, що говорити з Кремлем — усе одно, що розмовляти зі стіною.