"Привітали" з Днем прикордонника: у РДК повідомили про нову вилазку на територію РФ (фото)

Як зазначають російські добровольці, черговий рейд на територію країни-агресора крізь "дірявий" кордон пройшов успішно.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" здійснили чергову вилазку на територію Російської Федерації. Про це повідомив Telegram-канал РДК 29 травня.

У "Російському добровольчому корпусі" зазначили, що перетнули кордон країни-агресора в день, коли російські прикордонники відзначали своє професійне свято.

"Бійці РДК привітали їх черговим успішним перетином "дірявого" державного кордону!", — йдеться у публікації.

При цьому в РДК поки не називали мету проникнення на територію Росії, пообіцявши відкрити подробиці вилазки пізніше.

Зазначимо, що День прикордонника на території Росії відзначають 28 травня.

Раніше, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили про черговий захід на територію Бєлгородської області Російської Федерації та опублікували відео із населеного пункту Глотове, зняте на тлі місцевого відділення "Пошти Росії".

Ще ми повідомляли, що 25 травня в РДК заявили, що їм удалося побувати біля села Гоголівка в Курській області Росії та опублікували відповідне фото, зроблене вночі. Російські партизани розкритикували РФ за витрати на посилення охорони кордону, який насправді не захищений, назвавши його "дуже дірявим".

Ми також писали про те, що згідно з заявою радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка від 26 травня, "спецоперація" у Білгородській області за участю "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" дає Києву низку переваг.