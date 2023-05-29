"Можуть використовувати": Ігнат пояснив, чому не можна фотографувати уламки ракет (відео)

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, опубліковані у соціальних мережах знімки з наслідками роботи українських сил ППО росіяни можуть використати, зокрема, для своєї пропаганди.

У Російській Федерації можуть використовувати кадри з уламками ракет після роботи протиповітряної оборони в Україні у своїх цілях. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Ігнат закликав українців утриматися від знімання наслідків обстрілів, вказавши на те, що подібні фото та відео надають росіянам інформацію про нашу ППО. За його словами, бачачи уламки ракет Patriot чи NASAMS, окупанти можуть зрозуміти, у яких районах відпрацювали ці системи.

Крім того, речник ПС ЗСУ зазначив, що ворог може використовувати такі знімки для власної пропаганди.

"Вони це знімають, викладають у себе в Росії та показують, як "українські націоналісти" зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх домівках та мешканцям", — пояснив Ігнат.

Як зазначається спікер, з метою безпеки "фото з ракетами краще заблюрити", оскільки при роботі ППО уламки "не розчиняються у повітрі".

Нагадаємо, що 29 травня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву, після чого столиці Віталій Кличко опублікував знімок ракети, уточнивши, що вона впала на проїжджу частину дороги в Оболонському районі міста.

За твердженням Юрія Ігната, під час повітряної тривоги, що відбулася вдень 29 травня у Києві, міг працювати американський ЗРК Patriot. За його словами, ворог вирішив застосувати ракети класу "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

Ми також писали про те, що 29 травня співробітники поліції затримали у Києві двох чоловіків, які знімали на відео роботу столичної ППО. Затриманих киян було доставлено до Святошинського управління поліції для пояснень, після чого передано співробітникам СБУ.