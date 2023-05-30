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"Все ще у грі": США розглядають можливість постачання Україні ATACMS, — Байден (відео)

Фото: U.S. Army | Дальнобійна ракета ATACMS

Масовані обстріли Києва, за словами голови Білого дому, не є несподіванкою, тому союзники мають передати Києву все озброєння, якого він потребує.

Президент США Джо Байден заявив, що питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді. Про це у вівторок, 29 травня, Байден повідомив, відповідаючи на запитання журналістів перед вильотом з Вашингтона до Делавера, повідомляє пресслужба Білого дому.

На уточнююче питання журналістів під час брифінгу президента США, про можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках нового пакету військової допомоги для України, Байден відповів, що це питання "все ще у грі".

Також президент США зазначив, що загострення конфлікту в Україні не є несподіванкою, тому Америка прагнутиме надавати Києву все необхідне.

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ATACMS для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський неодноразово робив заяви про необхідність передачі Києву далекобійних ракет ATACMS, які здатні вражати цілі на відстані приблизно 300 км. Проте США у відповідь на прохання України відмовляли.

Тоді Вашингтон хвилювався про виснаження своїх запасів, а також ескалацію російсько-українського конфлікту, якщо Київ завдасть удару там, "де не хотілося б".

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, з військової точки зору у США не так багато ATACMS, і потрібно переконатися в тому, чи вистачить їм самим.