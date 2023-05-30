Турецький винищувач TF-X може отримати "українське серце", – ЗМІ

Державне підприємство буде змагатися з британским Rolls-Royce, які кооперують з турецькою Kale Group у тендері на розробку реактивного двигуна.

Українське державне підприємство "Івченко-Прогрес" бере участь у турецькому тендері на розробку реактивного двигуна для винищувача TF-X. Про це повідомляє SavunmaSanayiST.

Президентство оборонної промисловості оголосило тендер на розробку національного реактивного двигуна для винищувача 5 покоління TF-X. Згідно з даними джерел видання, в тендері візьмуть участь українська компанія "Івченко-Прогрес" і британська Rolls-Royce в кооперації з турецькою Kale Group. Остання відома тим, що вони розробили один з перших у Туреччині турбореактивних ракетних двигунів.

Зазначається, що одна з головних умов — інтелектуальні права після завершення проєктування мають повністю перейти у власність до Туреччини. Президент оборонної промисловості Ісмаїл Демір каже, що розробка двигуна для винищувача TF-X може тривати від 8 до 10 років. Тому на першому етапі літак матиме американський двигун F-110. Перший винищувач має стати на озброєння ВПС Туреччини у 2028 році.

У "Мілітарному" додають, що у 2014 році уряд Туреччини вже розсилав запити на постачання 5 компаніям: Eurojet, GE з Pratt & Whitney, Snecma та російському "Рособоронекспорту". Проте тоді тендер скасовували.

Спробу повторили у середині 2017 року, в конкурсі взяли участь дві компанії TRMotor та TAEC — спільного підприємства з Rolls-Royce та турецьким Kale Group. Проте не склалося і тоді, бо у 2019 році британська компанія вийшла зі спільного підприємства через розбіжності щодо поділу інтелектуальної власності.

Нагадаємо, 17 березня у Туреччині почався наземний етап випробувань винищувача TF-X. Двигуни та руліжні системи успішно пройшли випробування.

16 грудня повідомлялося, що в Туреччині озвучили плани з виробництва винищувачів 5 покоління TF-X. Планується виробляти по 2 літаки на місяць.