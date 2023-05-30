Особливо небезпечні місії: які завдання виконують водолази-сапери, та як їх готують (фото)
Закордонні партнери навчали українських водолазів. Це потребує особливих фізичних, моральних і психологічних даних, бо діяти доводиться в надскладних умовах.
Українські водолази-сапери виконують низку завдань, які допомагають врятувати життя побратимів. У виданні АрміяInform розказали, як ведеться підготовка саперів.
Як готують водолазів-саперів
В одному з навчальних центрів проводять інтенсивну підготовку, щоб зробити професіонала справи. Для того, щоб стати водолазом-сапером треба пройти поглиблену медичну комісію, щоб кандидат був здатним витримати випробування. Спочатку бійця перевіряють у барокамері, в ній створюють тиск, який буде на глибині 20 метрів. Якщо військовий справляється, то далі починаються інші тести:
- підтягування;
- біг;
- дайвінг;
- базові знання логіки та законів;
- психологічний стан.
Після цього відпрацьовується заняття з відпрацювання пошуку й підйому затонулих предметів. Все відбувається в умовах обмеженої видимості та стресу.
"Для мене було особливо цікаво, оскільки мав досвід рекреаційного дайвінгу до військової служби. Перші спуски я робив, коли проходив курси по міжнародній системі C.M.A.S. Але перші спуски вже військовим водолазом дали зовсім інший спектр незабутніх емоцій. Адже інше спорядження, інша специфіка роботи під водою. Рекреаційний дайвінг і водолазна справа — це зовсім різні речі", — каже один з бійців Сергій.
Також підготовка відбувається за кордоном, зокрема американськими інструкторами.
Які завдання виконують водолази-сапери під час війни
Інструктор Андрій каже, що з розмінуванням він зіштовхнувся ще у 2015 році. Він очолює навчальний центр підготовки водолазів.
Тоді водолази виконували завдання з виявлення затонулих предметів у сірій зоні між Кримським та Нижнім на річці Сіверський Донець. Ускладнювало місію те, що температура повітря була 40 градусів й військовим треба було йти у спорядженні декілька кілометрів, бо на транспорті не було безпечного шляху.
Також військові водолази беруть участь в евакуаційно-рятувальних операціях.
"Коли в Охтирці відбувались бойові дії, щоб врятувати те, що неможливо було сховати або евакуювати, в озерах топили техніку. І коли вже р*шистів звідти вигнали, водолази діставали це все, щоб далі працювало на оборону України. Я навіть не знаю, які завдання не може виконати водолаз", — каже замначальника навчального центру Володимир.
Нагадаємо, 11 травня в Ірландії заявили, що українські сапери проходять підготовку на Кіпрі.
29 квітня ЗМІ писали, що у Німеччині готують українські Сили ССО для контрнаступу.