Особливо небезпечні місії: які завдання виконують водолази-сапери, та як їх готують (фото)

Закордонні партнери навчали українських водолазів. Це потребує особливих фізичних, моральних і психологічних даних, бо діяти доводиться в надскладних умовах.

Українські водолази-сапери виконують низку завдань, які допомагають врятувати життя побратимів. У виданні АрміяInform розказали, як ведеться підготовка саперів.

Як готують водолазів-саперів

В одному з навчальних центрів проводять інтенсивну підготовку, щоб зробити професіонала справи. Для того, щоб стати водолазом-сапером треба пройти поглиблену медичну комісію, щоб кандидат був здатним витримати випробування. Спочатку бійця перевіряють у барокамері, в ній створюють тиск, який буде на глибині 20 метрів. Якщо військовий справляється, то далі починаються інші тести:

підтягування;

біг;

дайвінг;

базові знання логіки та законів;

психологічний стан.

Після цього відпрацьовується заняття з відпрацювання пошуку й підйому затонулих предметів. Все відбувається в умовах обмеженої видимості та стресу.

"Для мене було особливо цікаво, оскільки мав досвід рекреаційного дайвінгу до військової служби. Перші спуски я робив, коли проходив курси по міжнародній системі C.M.A.S. Але перші спуски вже військовим водолазом дали зовсім інший спектр незабутніх емоцій. Адже інше спорядження, інша специфіка роботи під водою. Рекреаційний дайвінг і водолазна справа — це зовсім різні речі", — каже один з бійців Сергій.

Також підготовка відбувається за кордоном, зокрема американськими інструкторами.

Які завдання виконують водолази-сапери під час війни

Інструктор Андрій каже, що з розмінуванням він зіштовхнувся ще у 2015 році. Він очолює навчальний центр підготовки водолазів.

Тоді водолази виконували завдання з виявлення затонулих предметів у сірій зоні між Кримським та Нижнім на річці Сіверський Донець. Ускладнювало місію те, що температура повітря була 40 градусів й військовим треба було йти у спорядженні декілька кілометрів, бо на транспорті не було безпечного шляху.

Фото: АрміяInform

Також військові водолази беруть участь в евакуаційно-рятувальних операціях.

"Коли в Охтирці відбувались бойові дії, щоб врятувати те, що неможливо було сховати або евакуювати, в озерах топили техніку. І коли вже р*шистів звідти вигнали, водолази діставали це все, щоб далі працювало на оборону України. Я навіть не знаю, які завдання не може виконати водолаз", — каже замначальника навчального центру Володимир.

Нагадаємо, 11 травня в Ірландії заявили, що українські сапери проходять підготовку на Кіпрі.

29 квітня ЗМІ писали, що у Німеччині готують українські Сили ССО для контрнаступу.