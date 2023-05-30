"Фейки ліплять": Соловйов вимагає покарати москвичів за паніку після атаки БПЛА

За словами пропагандиста, українські медіа після нальоту безпілотників "не сидітимуть склавши руки", тому росіяни не повинні підхоплювати цю інформацію, нібито призначену для розгону паніки.

Російський телеведучий і пропагандист Володимир Соловйов запропонував притягати до кримінальної відповідальності всіх, хто намагатиметься розганяти паніку серед жителів Москви після атаки дронів 30 травня. Про це він повідомляє на своєму офіційному Telegram-каналі.

За його словами, ситуація з атакою безпілотних апаратів у Москві й області обробляється в штатному режимі.

Соловйов припустив, що українські інформаційні видання "не сидітимуть склавши руки", тому росіяни не повинні підхоплювати цю інформацію, призначену для розгону паніки.

"Вони вже зараз ліплять фейки і обов'язково їх вкинуть, щоб розігнати паніку серед мешканців столиці. Вважаю, що всіх, хто це підхоплюватиме, потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. Усі вкиди, які мають намір публікувати хибну, неперевірену інформацію, треба припиняти і переслідувати згідно із законом ", — написав телеведучий.

Атака безпілотників на Москву та область

Нагадаємо, 30 травня приблизно о 08:00 ранку стало відомо, що Москва і Московська область зазнали атаки безпілотників невідомого походження. У соціальних мережах почали з'являтись відео з кадрами збитих безпілотників.

Того ж дня в Міноборони РФ звинуватили Київ у ранковій атаці невідомих дронів на Москву і заявили про їх повне знешкодження.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов назвав інцидент з безпілотниками "актом залякування, спрямованим на мирне населення", створеним для підняття хвилі паніки.