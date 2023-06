Спокуса безладом: як повстанці із Чаду в Судані впливають на нестабільність у регіоні

Розвиток ситуації на Африканському континенті нерозривно пов'язаний з численними конфліктами та війнами. У Судані досі вирують бойові дії, тому чадські повстанці мають шанс отримати вигоду з бойових конфліктів.

Два роки тому Махамат Махаді Алі, більш відомий як "Махаді", лідер повстанців Фронту за зміни та злагоду в Чаді, очолив вторгнення відстанню майже 970 кілометрів через Сахару на територію Чаду зі свого оазису на півдні Лівії. Майже тисяча його бійців відважно подолали спекотні піски Сахари зі зброєю і транспортними засобами, захопленими в Лівії, аж до своєї фатальної зустрічі з чадською армією. Битва була запеклою: сотні людей загинули по обидва боки, включно з п'ятьма чадськими генералами і багаторічним президентом Чаду Ідріссом Дебі, який особисто прибув на поле бою, щоб згуртувати свої війська. Після 10 виснажливих днів спорадичних боїв і попри втрату свого головнокомандувача, чадські військові врешті-решт відбили напад. Але сигнал для всіх спостерігачів був однозначно зрозумілий: повстанці Чаду – це сила, на яку потрібно зважати, і вони знають, як використовувати регіональну нестабільність у своїх інтересах.

Фокус переклав статтю Александра Біша про те, що відбувається у нестабільному Судані.

Оскільки війна в Судані досі вирує, у чадських повстанців з'явилася нова можливість здобути зиск із конфлікту, беручи участь у військовій економіці. Поки ці повстанці вирішують, як краще отримати вигоду із заворушень у Судані, Сахель стане ще більш нестабільним. Що довше триватиме конфлікт, то більша ймовірність того, що ці суб'єкти зможуть використати його у своїх інтересах. Для запобігання подальшій дестабілізації регіону та гуманітарній кризі необхідно терміново укласти мирну угоду.

Бурхливий ландшафт Сахеля

Судан, Чад і Лівія мають спільну історію політичних і соціальних заворушень, позначених громадянськими війнами і збройними конфліктами. Усі ці країни географічно розташовані в Сахелі – напівзасушливому регіоні на південь від Сахари, що охоплює вісім африканських країн від Сенегалу до Судану і став осередком політичної нестабільності, тероризму й організованої злочинності через суворі умови, незахищені кордони та слабке управління.

Війна, що спалахнула в Судані 15 квітня, стала яскравим тому підтвердженням. У боротьбі за владу, що триває досі, суданська армія під командуванням генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, який також є головою Перехідної військової ради Судану, бореться зі своїм заступником, генералом Мохамедом Хамданом Дагало, також відомим як Хеметі, який очолює Сили швидкого реагування. Розбіжності здебільшого пов'язані з інтеграцією та структурою керівництва Сил швидкого реагування армії – проблема, вкорінена у провальній стратегії колишнього президента Судану Омара аль-Башира, яка полягала у фрагментації сил безпеки для запобігання потенційним переворотам.

Сили швидкого реагування виникли в Дарфурі як протиповстанське ополчення і виросли з переважно арабського ополчення Джанджавід, звинувачуваного в геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності в регіоні з початку 2000-х років. Згодом воєнізоване угруповання перетворилося на особисту гвардію Башира. Коли Башир пішов від влади, армія і Сили швидкого реагування сформували коаліцію для контролю над країною, але між ними виникли розбіжності через величезний вплив Хеметі. Криза поглибилася після перевороту в жовтні 2021 року і подальших спроб домовитися про цивільний уряд. Конфлікт поширився по всій країні, спричинивши гуманітарну кризу та дестабілізувавши регіон, і кінця йому досі не видно.

Поки конфлікт триває, найближчі сусіди країни також борються з нестабільністю. У Чаді, розташованому безпосередньо на захід від Судану, в районі озера Чад діють повстанські та терористичні угруповання, включно з "Боко Харам" і бойовиками Західно-Африканської провінції "Ісламської держави", а Лівія зіткнулася з безперервним конфліктом в епоху після Каддафі, що дало чадським повстанцям базу для підготовки нападів на Чад.

Є ще один цікавий гравець, якого часто не беруть до уваги і який проникає через кордони всіх трьох країн: чадські повстанці, що базуються в Лівії. Протягом усієї своєї історії ці бойовики користувалися базою і ресурсами завдяки нестабільності в Сахелі, щоб просувати свої цілі та здійснювати напади на уряд Чаду – спочатку з охопленого війною Дарфура, а потім з Лівії після Каддафі. Тепер, унаслідок конфлікту в Судані, ці групи, особливо Фронт змін і злагоди в Чаді, можуть перенести свою базу з Лівії до Дарфура, використовуючи регіональну нестабільність для створення нових альянсів, експлуатації прибуткових нелегальних ринків та потенційного посилення динаміки конфлікту, тим самим підриваючи крихкий мир між Суданом і Чадом, який тримається з 2010 року.

Історія повстань

Сьогодні в Лівії та Сахелі діє кілька повстанських груп Чаду, що складаються переважно з бійців горан – етнічної групи, яка проживає від заходу до північного сходу Чаду, а також арабських бійців. Уряд Чаду домігся обмежених успіхів в умиротворенні деяких повстанських груп під час загальнонаціональних переговорів, проведених минулого року. Багато повстанців сприйняли їх як просте шоу, без реальних зобов'язань з боку уряду щодо вирішення їхніх основних проблем.

Повстанські угруповання відігравали вирішальну роль у формуванні політичного ландшафту Чаду протягом усієї історії країни. Більшість змін керівництва країни з моменту здобуття нею незалежності від Франції 1960 року були результатом переворотів або нападів повстанців – переважно на столицю Чаду, Нджамену. Хіссен Хабре, ключова фігура в історії Чаду, який обіймав посаду президента з 1982 по 1990 рік, сам у минулому був лідером повстанців. Хабре прийшов до влади після того, як його сили скинули уряд його попередника – іншого колишнього повстанця, Гукуні Уеддея. Однак правління Хабре було позначено безліччю порушень прав людини, і згодом його засудили за злочини проти людяності, воєнні злочини і тортури. Ідрісс Дебі, який скинув Хабре 1990 року й обіймав посаду президента до своєї смерті 2021 року, також був колишнім повстанцем. Дебі був військовим радником Хабре, але потім очолив повстання проти нього і зрештою прийшов до влади.

Ці перевороти, мотивовані не тільки особистими амбіціями, а й невдоволенням поганим урядуванням, непотизмом і широко поширеною бідністю, підкреслюють проблеми, з якими продовжує стикатися Чад. Незважаючи на значні природні ресурси та відносно невелике населення, що налічує майже 17 мільйонів осіб, Чад продовжує посідати одне з трьох найнижчих місць у світі за індексом людського розвитку Організації Об'єднаних Націй. Ці соціально-економічні умови, які послужили стимулом для появи повстанців, відображають глибоко вкорінені проблеми в соціально-політичній структурі країни.

Сьогодні чадські бойовики в Сахелі здебільшого складаються з ветеранів чадського повстання 2005-2010 років – бурхливого періоду збройного повстання і громадянських заворушень у Чаді, викликаних загальним невдоволенням правлінням президента Ідрісса Дебі. Вони також враховують колишніх офіцерів чадської армії і новобранців з Чаду і південної Лівії, які беруть участь у конфлікті трьома основними способами: як політично вмотивовані повстанці проти уряду Чаду, як члени аполітичних озброєних груп, що займаються найманством або незаконною діяльністю, або як солдати удачі в лівійських збройних структурах. Межі між цими групами рухливі, багато бійців переходять з однієї групи в іншу залежно від умов життя і розподілу коштів усередині груп. Їхні ролі також можуть змінюватися, часто чергуючись між бойовими діями, контрабандою, бандитизмом і видобутком золота як засобу самофінансування. Мінливість ролей, регулярні втрати і постійне вербування ускладнюють точне визначення чисельності чадських бойовиків. Однак, за даними численних джерел, їхня чисельність становить менш як 7000 осіб, які діють переважно на півдні Лівії, але також розкидані по Нігеру, Чаду і Судану.

Найбільш активним і грізним угрупованням на сьогодні є Фронт за зміни і злагоду в Чаді, який Махаді заснував у Лівії в 2016 році і чиє вторгнення в 2021 році стало найсерйознішим викликом уряду Чаду за останні 13 років. Транспортні засоби та зброя, використані в нападі, були накопичені за роки найманської роботи в Лівії. Базуючись у Джуфрі, в центральній частині Лівії, повстанці Махаді воювали разом із Лівійськими арабськими збройними силами – військовим угрупуванням, очолюваним фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, – під час його кампанії в Тріполі у 2019-2020 роках. Цей зв'язок дозволив повстанському угрупованню отримати підготовку та озброєння, а також іншу підтримку від сил, пов'язаних із Хафтаром. До переліку цих сил входить "Група Вагнера" – підтримувана Кремлем приватна військова компанія, яка не тільки відома своїми операціями в Україні, а й очолює повзучу військову експансію Росії в Африці, яка також була присутня в Джуфрі. Повстанців підтримують й Об'єднані Арабські Емірати, які беруть найактивнішу участь у війні в Лівії та постачають озброєння на військову авіабазу в Джуфрі, що перебуває під контролем сил Махаді. Літак, що належить сумнозвісній приватній військовій компанії Blackwater, також був помічений на авіабазі, контрольованій чадськими повстанцями. Blackwater очолює Ерік Прінс, видатний прихильник Дональда Трампа, який організував невдалу військову операцію для Хафтара в Лівії вартістю 80 мільйонів доларів.

З часу свого наступу два роки тому Махаді та його повстанські сили зуміли переозброїтися і перегрупуватися в загін чисельністю приблизно 800-900 бійців, згідно з внутрішніми джерелами. Частина чадських бійців – це новобранці, набрані на золотих копальнях регіону. До 150 тисяч молодих чадських чоловіків емігрували з усієї території країни до лівійського кордону в пошуках золота на тлі золотої лихоманки, що розпочалася понад десять років тому через стрімке зростання цін на цей метал.

Хоча кількість бойовиків може здатися невеликою, групи такого розміру являли собою найвизначніші загрози в новітній історії Чаду. Вторгнення у квітні 2021 року, що завершилося загибеллю Дебі, було здійснено порівнянною кількістю бійців. Тіман Ердімі, лідер повстанського Союзу сил опору, сказав мені після вторгнення його власної групи у східний Чад із Лівії в лютому 2019 року, що в його операції брали участь менше ніж тисяча осіб і 40-50 пікапів. Зрештою французьким літакам Mirage 2000 знадобилося понад три дні, щоб зупинити його бойовиків на 500 км углиб території Чаду, після того як раніше безуспішно це спробувала зробити чадська армія.

Від Лівії до Судану

Як і Лівія, Судан також відіграє важливу роль у складній динаміці чадського повстання. Повстанські угруповання вже зарекомендували себе в західному регіоні Судану Дарфур, де давно панує етнічна напруженість і насильство. До створення своєї повстанської групи Махаді був генеральним секретарем Союзу сил за демократію і розвиток, іншої повстанської групи, що базувалася в Дарфурі до її переїзду до Лівії 2010 року. У лютому 2008 року, за фінансової та матеріальної підтримки президента Омара аль-Башира, який нині залишив посаду, ця група почала одне з найбільших вторгнень в історії Чаду, дійшовши до столиці Нджамени. Їх вдалося зупинити тільки завдяки втручанню Франції.

У 2010 році Чад і Судан уклали мирну угоду, відповідно до якої було створено спільні прикордонні сили для знищення повстанців у цьому районі. Обидві країни також погодилися припинити фінансування повстанців, які воюють з урядами одна одної – це означало, що чадські повстанські угруповання більше не мали притулку і джерел фінансування в Судані. Наступного 2011 року розпочалася лівійська революція, а після неї – війна в Лівії, що дала цим групам можливість воювати як найманці. За останнє десятиліття чадські повстанські угруповання зробили Лівію своїм новим домом.

Однак Лівія почала втрачати свою привабливість для цих бойовиків у той час, як конфлікт і хаос у Судані створили для них можливість перенести туди свою діяльність. Після укладення угоди про припинення вогню в Лівії в жовтні 2020 року в чадських повстанців стало менше стимулів залишатися в Лівії, що зрештою звузило можливості для роботи найманців. Однією з ключових особливостей мирної угоди був, за словами тодішнього виконувача обов'язків глави місії ООН у Лівії, "відхід усіх найманців та іноземних бойовиків із лівійської території, з повітря, суші та моря".

Як наслідок чадські бойовики почали активніше брати участь у сахельській кримінальній економіці, включно з контрабандою наркотиків, зброї та автомобілів. Місцеві жителі на півдні Лівії, де вони зараз базуються, часто називають чадських бійців "бандитами". З огляду на угоду про припинення вогню і тривалу конкуренцію за ресурси і територіальний контроль, місцеві ополченці на півдні Лівії, ймовірно, візьмуть на себе поліцейські функції, щоб завоювати легітимність на місцевому рівні шляхом переслідування чадських повстанських груп.

Приманка Дарфура

Тим часом Дарфур стає дедалі привабливішим для цих груп. У Судані вони можуть отримати потенційний новий союз і потік фінансування, подібний до того, який був у повстанців з колишнім президентом Судану Баширом. Етнічно горанські та арабські чадські повстанці, включно з повстанцями з Фронту за зміни і злагоду в Чаді, найімовірніше, об'єднаються із Силами швидкого реагування генерала Хеметі, в яких домінують араби, – однією з двох основних сторін, що воює у тривалій боротьбі за владу в Судані. Повстанці з Фронту змін і злагоди в Чаді також мають досвід боротьби з дарфурськими бойовиками в Лівії, що теж може сприяти їхньому переїзду. Однак альянси ніколи не бувають міцними. У Лівії чадські бійці перетинали лінії фронту, вступаючи в альянси з конкуруючими угрупованнями за невелику платню.

Хоча наразі Хеметі здебільшого зосереджений на зміцненні своєї влади в Хартумі, а не на підтримці своєї сім'ї в Чаді (двоюрідний брат Хеметі є старшим радником президента Чаду), його інтереси в Дарфурі збігаються з інтересами повстанців Горана та арабських чадців. У них є спільні супротивники, включно з повстанськими групами Загава, які мають спільну етнічну приналежність із керівною в Чаді сім'єю Дебі та здебільшого чадською армією. У них також є спільні союзники, включно з Лівійськими арабськими збройними силами Хафтара і російською групою "Вагнер". Оскільки Хеметі перекидає дедалі більше солдатів із Дарфура до Хартума, чадські повстанці могли б допомогти гарантувати безпеку його оперативних баз у Дарфурі та отримати фінансову компенсацію і здобич на полі бою, включно зі зброєю і бронетехнікою, у межах угоди, аналогічної тій, яку вони уклали з Хафтаром у Лівії. Хеметі став би цінним союзником для цих груп, а повстанці в разі його перемоги могли б перебратися в Судан на постійне місце проживання.

Дарфур також особливо привабливий своєю близькістю до столиці Чаду Нджамени – два дні в дорозі порівняно з п'ятьма днями шляху з Лівії. Така близькість може полегшити як потенційні вторгнення, так і доступ до прибуткових незаконних ринків, що зв'язують Лівію, Чад і Судан, подібно до тих, які чадські бойовики вже використовували в Лівії за останнє десятиліття. Регіон є ключовим транзитним вузлом для контрабанди зброї, наркотиків, пального та автомобілів, а регіон Ель-Радум на півдні Дарфуру також є важливим виробником канабісу, що перевозиться через увесь регіон. У Дарфурі є й кілька великих родовищ золота, які вже розробляють вагнерівці та Сили швидкого реагування. Чадські бойовики можуть брати участь у цій економіці або шляхом прямої участі, або шляхом захисту, або шляхом видобутку, зокрема через захоплення автоколон або напади на торговців. Очікується, що контрабанда зброї добре налагодженими коридорами, що зв'язують Судан з Лівією і Чадом, буде особливо активно розвиватися у зв'язку із загостренням конфлікту. Проникність характер кордонів Сахеля означає, що це буде відчуватися не тільки в Судані, Лівії та Чаді, а й у Малі, Буркіна-Фасо, Нігері та Нігерії. Ця зброя може потрапити до рук войовничих екстремістів, які оспорюють території і в цих країнах.

Непростий шлях уперед

Участь чадських повстанців у Судані також може призвести до загострення конфлікту в Дарфурі, що матиме важкі гуманітарні наслідки. Збільшення потоку шукачів притулку і біженців до сусідніх країн, включно з Чадом, Нігером і Лівією, ще більше поглибить кризу біженців, що існує у Сахельському регіоні, що, зі свого боку, призведе до напруженості ресурсів, напруженості між громадами, які приймають, і біженцями, а також створить проблеми для країн, які приймають переміщене населення. Оскільки мільйони людей вже переміщені по регіону, подальше переміщення може погіршити і без того нестабільну ситуацію.

Загострення конфлікту в Судані також ускладнює відносно мирне співіснування між Суданом і Чадом з 2010 року. Хеметі та генерал Махамат Ідрісс Дебі Ітно, президент Перехідної військової ради Чаду – керівного органу, створеного після смерті його батька, – імовірно, підходитимуть до створення своїх альянсів обережно з огляду на можливість відновлення конфлікту. Їм доведеться формувати ефективні альянси, які максимально задіють доступних учасників війни, включно з цими повстанськими угрупованнями, не провокуючи водночас масштабнішого конфлікту, оскільки будь-який союз із супротивниками іншої сторони може бути розцінений як оголошення війни. Попри зв'язки з обома сторонами конфлікту в Судані, уряд Дебі вирішив не оголошувати про свою лояльність до жодної з них. Натомість уряд Чаду намагається позиціонувати себе як посередника в конфлікті – принаймні, офіційно.

Однак конфлікт у Судані може привести Хеметі до союзу, який ставить під сумнів його відносини з лідером Чаду Дебі. У документах американської розвідки, які нещодавно просочилися, стверджується, що група "Вагнер", підозрювана у співпраці з Хеметі, також намагалася завербувати чадських повстанців і створити тренувальний центр у сусідній Центральноафриканській Республіці з метою повалення уряду Чаду. Якщо це правда, група "Вагнер" може аналогічним чином спробувати використати Фронт змін і злагоди в Чаді або іншу повстанську групу для просування вторгнення в Чад зі східного флангу в межах своєї регіональної стратегії дестабілізації сахельських країн. Союз Хеметі з воєнізованою організацією можна розглядати як пряму загрозу уряду Дебі.

Однак важливо враховувати роль влади Чаду в цьому складному ландшафті. Історично склалося так, що Нджамена використовує загрози безпеці для залучення більшої підтримки Заходу. Ця стратегія допомагає зміцнити міжнародні позиції держави, незважаючи на недоліки в управлінні та дотриманні прав людини. Тому будь-яка міжнародна допомога в боротьбі з повстанцями та іноземним впливом у Чаді має бути не безстроковим зобов'язанням, а здійснюватися на чітко визначених умовах.

Стійкий мирний процес має вирішальне значення для припинення поширення конфлікту в Судані на весь регіон, і міжнародні партнери повинні втрутитися і діяти рішуче, щоб досягти цього. Існує кілька інструментів, які можна використати на додаток до дипломатії для позбавлення легітимності ключових військових фігур, таких як Хеметі та Бурхан, чиї дії дестабілізують країну. По-перше, життєво важливі узгоджені зусилля щодо припинення фінансування війни. Сполучені Штати, Європейський Союз і його держави-члени повинні використовувати свої знання про фінансові системи проти мереж і структур, які фінансують угруповання, що воюють. Запровадження цільових санкцій і заморожування активів мають вирішальне значення для ліквідації економічних мереж, які підживлюють воєнні дії, як зараз, так і в майбутньому. Ба більше, ці партнери мають використати свій вплив на регіональних союзників генералів – зокрема в Лівії, Єгипті, Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії – для реалізації відчутних заходів, як-от скорочення постачань зброї та палива, що може змусити сили цих генералів відступити. Що довше міжнародне співтовариство чекає і що довше затягується конфлікт у Судані, то більшою стає імовірна вигода для чадських повстанців та російських найманців. Застосовуючи стратегічні заходи, міжнародне співтовариство може зірвати плани військових угруповань і почати справжні переговори про мир, щоб сповільнити відновлення гуманітарної кризи, яка вже розгортається.

Про автора

Александр Біш стежить за динамікою безпеки в Чаді та Сахелі протягом останніх семи років. Автор кількох публікацій про чадське повстання, зокрема Soldiers of Fortune: The Future of Chadian Fighters After the Libyan Ceasefire. Наразі він є запрошеним ученим у Єльському університеті та кандидатом наук в Університетському коледжі Лондона. Він працював у Глобальній ініціативі проти транснаціональної організованої злочинності при Європейському Союзі та Управлінні ООН по боротьбі з наркотиками і злочинністю.