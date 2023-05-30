Україна повернула тіла 79 захисників, — Мінреінтеграції

Тіла загиблих передали з тимчасово окупованих територій України. Далі вони вирушать додому для належного поховання.

Між Україною та Росією відбулася чергова передача тіл військових. В Україну повернули 79 загиблих військових. Про це повідомляє Мінреінтеграції сьогодні, 30 травня.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських захисників", — ідеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Відомо, що тіла загиблих було передано з тимчасово окупованих територій України. Їх передадуть рідним для належного поховання.

6 травня відбувся черговий обмін полоненими, під час якого ще 45 українських захисників повернулися додому.

Нагадаємо, що 26 квітня Україна повернула 44 військовополонених, серед яких були бійці НГУ, ЗСУ та ДПСУ. Крім того, були й поранені українські захисники, яких зазнавали тортур у полоні.

Раніше Фокус розбирався в тому, де утримують українських військових у полоні в ПВК "Вагнер" і як обмінюють.