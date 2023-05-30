Зеленський назвав мету життя диктатора Путіна

Росіяни, за словами президента, ведуть бойові дії, вбивають мирних жителів та загрожують світові ядерною катастрофою, оскільки не можуть дипломатичним шляхом відновити СРСР.

Росія на чолі з Володимиром Путіним найближчим часом може повністю Білорусі. Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

За його словами, кінцева мета Путіна – це відновити СРСР. Він зазначив, що оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.

"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують безліч мирних жителів і навіть загрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", — сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський висловив свою стурбованість і припустив, що диктатор має намір вести військові дії та завдати ще більшої шкоди українському народу.

"Наступна мета Путіна — Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе всі свої війська з території України", — підсумував він.

Нагадаємо, 28 травня повідомлялося, що Олександр Лукашенко закликав інші країни вступати до "Союзної держави". За його словами, це дозволило б усім охочим заволодіти ядерною зброєю. У "аматорів" Кремля з'явився унікальний шанс для об'єднання, як зазначив політик.

Нещодавно представники Федеральної розвідувальної служби Німеччини заявили, що не бачать через 15 місяців війни РФ проти України жодних ознак того, що режим Путіна дав збій.