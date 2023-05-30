Роблять БМПТ: як в Україні використовують трофейні танки Т-62 (фото)

Українські військові затрофеїли десятки старих Т-62. Проте на них ставлять башту БМП-2, щоб зробити новий клас машин, які можуть виявитися ефективними на полі бою.

Коли в армії РФ почали закінчуватися сучасні танки, вони почали перекидати в Україну застарілі Т-62. Спочатку їх використовували в основному на півдні. Українська армія почала захоплювати старі танки, але, окрім цього, знайшла для них застосування. Про це повідомляє Forbes.

Застарілі танки зі 115-мм гарматою та старою оптикою не змогли призупинити український наступ минулого літа. Проте ЗСУ знайшли варіант, як їх ефективніше використовувати. З частини Т-62 робили броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а з іншої — нові машини підтримки під назвою "БМПТ-62".

Із танка зняли башту для того, щоб на корпус встановити башту з БМП-2. Гармата матиме калібр 30 мм, проте разом зі 100-мм бронею може бути ефективною, бо БМП-2 має незначне бронювання. БМПТ-62 має менше простору всередині, але дасть захист піхоті.

БМПТ "Термінатор" ЗС РФ

Також у виданні зазначають, що в РФ є БМПТ "Термінатор" на базі Т-72, який інколи видно на фронті. Проте чи стане українська розробка кращою, залежатиме від застосування машини. На думку автора, найкращим варіантом для БМПТ буде застосування разом із традиційними БМП і танками. БМП захищатиме піхоту, яка захищає танки, а танки захищають піхоту. БМПТ можуть стати ще одною ланкою в ланцюжку взаємопідтримки.

Нагадаємо, 9 лютого в ЗСУ показали знищення російської БМПТ "Термінатор". Армія РФ має близько 20 таких машин.

26 квітня бійці ЗСУ показали трофейний російський танк Т-62, який було захоплено на одному з напрямків.