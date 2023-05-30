"Добре спрацювали всі, ППО – теж": Пєсков про атаку дронів на Москву

У Кремлі заявили про "ефективні" недільні удари по центру прийняття рішень у Києві. Президент РФ Володимир Путін не звернеться до росіян, адже москвичам нічого не загрожує, вважає його прессекретар Дмитро Пєсков.

Після атаки безпілотниками на Москву та область у Кремлі заявили про "успішну" роботу російських систем ППО та влади. Про це сказав російським пропагандистам 30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Всі спрацювали належним чином. Спрацювали добре. Добре спрацювала і система ППО", — заявив він.

Москвичам зараз нічого не загрожує, тому президент Росії Володимир Путін поки що не планує виступати зі зверненням до громадян.

Пєсков також розповів про нібито ефективні удари по одному із центрів прийняття рішень у неділю. На його думку, Київ зробив "відповідні дії".

Путін, як зазначив Пєсков, у прямому режимі отримував дані щодо атаки безпілотниками на Москву. У Кремлі зауважили, що обстріли російських регіонів підтверджують необхідність досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції" РФ в Україні.

Пєсков не відповів на запитання, до чого треба готуватися росіянам після атаки по Москві.

Нагадаємо, що вранці 30 травня вибухнув безпілотник в одному з житлових будинків у Новомосковському окрузі російської столиці. Військовослужбовець ЗСУ та голова проєкту A.Drones Юрій Касьянов сказав Фокусу, що по Москві запускали українські безпілотники.

Глава російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розкритикував Міноборони РФ за атаку по Москві. Він закликав військове начальство "відірвати ср***ки з кабінетів".