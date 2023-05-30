Контрнаступ ЗСУ: Україна проводить "формувальні операції", щоб обдурити росіян, — FT

Їхня мета — "сформувати" поле бою перед великим наступом.

Україна проводить серію точкових "формувальних операцій", щоб розсіяти увагу росіян і підготувати ґрунт перед контрнаступом. Про це пише Financial Times.

Видання нагадує, що почалося все з таємничої атаки дрона на Кремль. Далі була операція "РДК" у Бєлгородській області, наслідки якої могли спонукати РФ перекинути свої війська з фронту в Україні до прикордонних регіонів. Після цього Україна здійснила атаку морських безпілотників на російський розвідувальний корабель у Чорному морі. Сьогодні вранці десятки безпілотників атакували Москву й область.

Зазначається, що напередодні довгоочікуваного контрнаступу ЗСУ такі атаки є лише чотирма зі сміливих "формувальних операцій".

Від символічних ударів до стратегічніших атак — ці операції є частиною стандартної військової практики. Як кажуть експерти з оборони й аналітики, їхня мета полягає в тому, щоб обдурити ворога та по-іншому "сформувати" поле бою перед великим наступом.

"Це операції української сірої зони, які вимагають від Росії витрат ресурсів — чи-то війська, чи інформаційні операції. Вони схожі на спритність рук фокусника: вони обманюють глядача та привертають його увагу в іншому місці", — вважає Джон Спенсер, колишній майор армії США, який очолює дослідження міської війни в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

Високопоставлений український чиновник, ім'я якого не називається, сказав, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Тепер моральний дух росіян не на найвищому рівні.

У контексті прориву в Бєлгородській області колишній офіцер британської армії Майк Мартін зазначив, що "ідея полягає в тому, щоб створити багато проблем для російської командної структури".

"Проблеми — наприклад, прорив лінії фронту — привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію", — сказав він.

Представник української військової розвідки зазначив, що рейд та інші операції, які можуть відбуватися в майбутньому, мали на меті "завдати удару по моральному духу (росіян — ред.) та змусити їх передислокувати війська" вздовж кордону. Однак поки що ознак цього не видно.

Звідки стратегія

Як зазначають західні військові, Україна використовує російський підхід проти Росії. Адже Москва наполегливо розпалює ймовірність того, що вона може розпочати атаку з території Білорусі.

"Хоч би якою малоймовірною була ця атака, сама її можливість змусила Україну розмістити війська поблизу, про всяк випадок. Українці зараз також відволікають увагу Росії", — сказав він.

Високопоставлений західний чиновник зазначив, що українці досліджують та з'ясовують, які методи працюють, а які ні.

До речі, військовий аналітик полковник Петро Черник 30 травня заявив, що невідомі безпілотники над Москвою завдали колосального іміджевого удару по російській системі протиповітряної оборони.

Раніше на атаку дронів у Москві відреагували в Офісі президента України. Радник голови ВП Михайло Подоляк назвав це "кармічною платою за Україну" і додав, що ті, хто хоче великої війни, тепер житимуть у стані небезпеки. Росії не дозволять грати в односторонню гру — безкарно руйнувати суверенну державу.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що Україна для атаки на Москву залучила 8 безпілотників, ще 5 БПЛА зафіксували у Підмосков'ї. У МО РФ заявили, що всі безпілотники противника збиті.