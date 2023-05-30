"Турбують спроби": Путін вперше прокоментував атаку БПЛА на Москву (відео)

Президент РФ вважає, що це була провокація зі спробою викликати реакцію у відповідь і українці "мають це розуміти".

Президент РФ прокоментував атаку безпілотників на Підмосков'я та Москву. Володимир Путін заявляє, що це була провокація і українські громадяни "мають це розуміти". Про це повідомляють РосЗМІ 30 травня.

За словами російського президента, здійснили атаку на столицю саме українські безпілотники, і це акт тероризму. Зокрема, Путін зазначив, що "напад" було здійснено на мирні об'єкти, але нібито ППО спрацювало "штатно".

"Турбують спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь, українські громадяни повинні це розуміти. Громадяни України, звичайно, зараз слова не мають, оскільки в Україні розв'язаний тотальний терор проти цивільного населення", — йдеться в повідомленні.

Наразі, продовжив Володимир Путін, у Кремлі планують попрацювати над покращенням системи ППО.

Окремо російський президент заявив, що декілька днів тому росіянам нібито вдалося завдати ефективного удару по штабу військової розвідки України, або як це називають окупанти — по центру прийняття рішень.

"Ми вже говорили і про можливість завдання ударів по штабах прийняття рішень, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, до цієї категорії належить і штаб військової розвідки України, по якому було завдано удару два-три дні тому", — заявив Путін.

Нагадаємо, вранці 30 травня росЗМІ почали повідомляти про атаку безпілотників у районі Рубльовки у Москві. Декілька дронів атакували багатоповерхові будівлі в столиці РФ, а також жителі Підмосков'я могли чути потужні вибухи.

У Повітряних силах прокоментували атаку на Москву. Юрій Ігнат вважає, що це лише початок проблем для РФ через війну в Україні і незабаром вони можуть посилитися.

Українська сторона при цьому заперечує свою причетність до подій, що відбуваються усередині РФ.