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"Турбують спроби": Путін вперше прокоментував атаку БПЛА на Москву (відео)

Фото: РИА Новости | Президент РФ вважає, що Київ нібито "напрошується на дії у відповідь" з боку Москви

Президент РФ вважає, що це була провокація зі спробою викликати реакцію у відповідь і українці "мають це розуміти".

Президент РФ прокоментував атаку безпілотників на Підмосков'я та Москву. Володимир Путін заявляє, що це була провокація і українські громадяни "мають це розуміти". Про це повідомляють РосЗМІ 30 травня.

За словами російського президента, здійснили атаку на столицю саме українські безпілотники, і це акт тероризму. Зокрема, Путін зазначив, що "напад" було здійснено на мирні об'єкти, але нібито ППО спрацювало "штатно".

"Турбують спроби викликати реакцію у відповідь Росії, спровокувати на таку ж відповідь, українські громадяни повинні це розуміти. Громадяни України, звичайно, зараз слова не мають, оскільки в Україні розв'язаний тотальний терор проти цивільного населення", — йдеться в повідомленні.

Наразі, продовжив Володимир Путін, у Кремлі планують попрацювати над покращенням системи ППО.

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Окремо російський президент заявив, що декілька днів тому росіянам нібито вдалося завдати ефективного удару по штабу військової розвідки України, або як це називають окупанти — по центру прийняття рішень.

"Ми вже говорили і про можливість завдання ударів по штабах прийняття рішень, по центрах прийняття рішень. Зрозуміло, до цієї категорії належить і штаб військової розвідки України, по якому було завдано удару два-три дні тому", — заявив Путін.

Нагадаємо, вранці 30 травня росЗМІ почали повідомляти про атаку безпілотників у районі Рубльовки у Москві. Декілька дронів атакували багатоповерхові будівлі в столиці РФ, а також жителі Підмосков'я могли чути потужні вибухи.

У Повітряних силах прокоментували атаку на Москву. Юрій Ігнат вважає, що це лише початок проблем для РФ через війну в Україні і незабаром вони можуть посилитися.

Українська сторона при цьому заперечує свою причетність до подій, що відбуваються усередині РФ.