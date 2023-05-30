В Україні відкриють завод виробника танків Challenger та гаубиць М777, — Зеленський (фото)

За словами глави держави, першим кроком стане відкриття офісу BAE Systems в Україні, а вже після цього відбудеться запуск виробництва.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems, яка займається виготовленням танків Challenger та гаубиць М777. Про це президент повідомив у Facebook сьогодні, 30 травня.

Йшлося про налагодження виробництва машин безпосередньо в Україні.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом — і потужностей з ремонту та виробництва продукції компанії", — повідомив президент.

Він заявив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems та зацікавлена у більш глобальних відносинах, ніж ті, що є зараз.

Компанія займається виробництвом винищувачів Eurofighter Typhoon, SEPECAT Jaguar, McDonnell Douglas AV-8B Harrier II та Panavia Tornado.

Також вона виробляє танки Challenger 2, бойові машини піхоти CV90 та Bradley, САУ Archer (прибудуть до України протягом літа 2023-го року – ред.) та М777. Ці види озброєнь Україні зобов'язалися передати чи вже передали країни Заходу.

12 травня німецький концерн Rheinmetall заявив, що створить спільно з "Укроборонпромом" підприємство в Україні з ремонту та виробництва танків.

5 травня журналісти повідомили, що у 2023 році у Польщі буде створено "центр HIMARS", який стане хабом для виробництва та обслуговування РСЗВ HIMARS не тільки для Польщі, а й інших країн Європи.

18 листопада 2022 року стало відомо, що Україна вироблятиме озброєння спільно з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами НАТО.