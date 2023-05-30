Польові виходи та марш-кидки: ЗСУ показали тренування десантників (фото)

На полігонах відточується майстерність кожного військовослужбовця і вправність дій у складі підрозділу, що згодом дозволяє успішно виконувати завдання під час наступальних операцій.

Українські десантники регулярно тренуються та вдосконалюють професійні навички. У Facebook 46-ої окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України опублікували відповідні фото навчань.

У повідомленні зазначено, що будні десантників це постійні тренування, польові виходи, навчальні стрільби та тривалі марш-кидки. Також бійці отримують підготовку щодо тактичної підготовки та відпрацьовують вміння для проведення штурмових дій.

На полігонах відточується майстерність кожного військовослужбовця і вправність дій у складі підрозділу. Кожен захисник отримує відповідні навички для участі у боях. Це згодом дозволяє виконати завдання та врятувати самих бійців.

"Так десантники вчаться перемагати!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 29 травня бійці Збройних сил України показали, як знищили гаубицю російських окупантів "Мста-Б". Захисники прицільним вогнем змогли ліквідувати ворожу артилерію. Ліквідація ворожої артилерії відбулася поблизу міста на Донеччині, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.

Також 27 травня війська спеціального призначення України знищили російську реактивну систему залпового вогню "Град" в районі Бахмута за допомогою дронів-камікадзе "Пегас". Артилеристи російських військ обстріляли позиції українських військ із реактивної системи "Град", після чого спробували виїхати та втекти. Проте аеророзвідка швидко вистежила загарбників. Згодом спецпризначенці запустили безпілотник "Пегас", закуплені урядом у межах проєкту "Армія дронів".

У соцмережі 15 травня показали, як ДШВ ЗСУ використовують броньований PPV Mastiff під час операцій. Британська патрульна машина PPV Mastiff з кулеметами від 7,62-мм та 40-мм автоматичним гранатометом була задіяна бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади. Броня техніки здатна витримувати влучання мін та саморобної вибухівки, що дозволяє врятувати життя бійцям.