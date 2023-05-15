ДШВ ЗСУ використовують броньований PPV Mastiff під час операцій, — соцмережі (відео)

Британська патрульна машина PPV Mastiff з кулеметами від 7,62-мм та 40-мм автоматичним гранатометом задіяна бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади. Броня техніки здатна витримувати влучання мін та саморобної вибухівки.

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Захищена патрульна машина Mastiff (6х6) використовується десантно-штурмовими військами України. Відео опублікував 15 травня Telegram-канал "Бавовна".

У повідомленні йдеться про те, що підрозділи, у складі яких є така техніка, проходять відповідне злагодження. Також у дописі зазначено, що використовують бойові машини бійці 46 окремої аеромобільної бригади.

Характеристики PPV Mastiff

Бойова патрульна машина Mastiff (6х6) є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог армії Великої Британії. Броня цієї техніки здатна витримувати наслідки влучань від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Всередині PPV Mastiff можуть розміститися восьмеро військовослужбовців та два члени екіпажу. Бойова машина розвиває максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Мисягін повідомив 10 травня, що на території України зафіксували колону бронеавтомобілів MaxxPro. Транспортні засоби американського виробництва нібито рухаються на теренах України у напрямку до зони бойових дій. Він зазначив, що бойові машини вже в експлуатації наших бійців. Автівки нібито рухаються у напрямку до зони бойових дій. Нардеп в іронічній манері натякнув, що конкретну локацію не вказуватиме.

Також 17 квітня Мисягін повідомляв, що на українському полігоні бачили колону танків PT-91 Twardy від Польщі. Кількість одиниць танків у партії невідома. Наприкінці лютого міністр канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявляв, що планується постачання відповідної техніки. Twardy — це базова модифікація з двигуном S-12U із турбонадувом, потужністю 850 к.с., що дає змогу досягти максимальної швидкості 64 км на годину.