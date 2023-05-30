Балерина-коригувальниця: в InformNapalm подякували Волочковій за цінні дані (відео)

Анастасія Волочкова зняла і поширила в соцмережах відео, в якому розповіла про звуки вибухів під час атаки БПЛА на Підмосков'я та розташування військової частини.

У вівторок, 30 травня, міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm подякувала російській балерині Анастасії Волочковій, яка поділилася в соцмережах важливими відомостями. Відповідний пост опубліковано в Telegram разом із відеороликом, записаним балериною.

Після атаки безпілотних літальних апаратів на Москву та Московську область Анастасія Волочкова розповіла в Instagram, що біля населеного пункту Ніколо-Урюпіно, де вона проживає, було збито дрон. Також вона повідомила, що поряд знаходиться військова частина.

В InformNapalm опублікували карту із зазначенням місця проживання Волочкової та розташування військової частини, за що й подякували балерині.

"Міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm висловлює "сувору подяку" російській балерині-коригувальниці Анастасії Волочковій, яка проживає за адресою: Московська обл., с. Ніколо-Урюпіно, вул. Академіка Зусика, будинок. 15, яка знайшла можливість передати, що недалеко військова частина", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки цим даним стало можливо встановити, що будинок Волочкової знаходиться на відстані півтора кілометра від російської в/ч 11105-2, що дислокується за адресою: Московська обл., Інженерний-1.

Нагадаємо, 30 травня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що після атаки БПЛА на Москву в Росії необхідно ввести воєнний стан. На його думку, заходи реагування мають бути найжорстокішими, оскільки Росія нібито "захищає своїх громадян" і тому мови про загравання не може бути.

Цього ж дня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час візиту до Бурунді заявив, що Росія може піти на "найжорсткіші заходи" після атак безпілотників у Москві.