"Не Україна рівняла з землею Грозний": Данілов нагадав Кадирову, хто вбивав чеченців

За словами секретаря РНБО, Рамзану Кадирову варто згадати про століття російської окупації, тисячі вбитих жінок і дітей, а не шукати причини для вбивства непричетних до трагічної історії Чечні українців.

Секретар Ради національної оборони України Олексій Данілов у відповідь на заяви про помсту закликав голову Чечні Рамзана Кадирова згадати про те, хто приніс віки рабства на чеченську землю і помститись Путіну. Про це в середу, 31 травня, він написав у своєму Twitter.

"Кадирову варто мстити Москві та особисто Путіну, а не загрожувати Україні. Це росіяни вбивали та знищували чеченців. Це росіяни принесли на чеченську землю століття рабства, тисячі вбитих та закатованих жінок та дітей, знищені міста та осквернені могили предків", — написав Данілов.

За його словами, Україна не має відношення до історії, про яку народу Чечні варто не забувати.

"Не українські танки рівняли з землею Грозний разом з його мирними жителями, це були російські танки. Чеченський народ про це пам'ятає, а тим хто забув варто згадати!", — підсумував він.

Нагадаємо, вранці 30 травня в росЗМІ з'явилася інформація про атаку невідомих безпілотників на Москву та Московську область. Декілька дронів атакували багатоповерхові будівлі в столиці РФ, а жителі Підмосков'я могли чути потужні вибухи.

У той же день голова Чечні Рамзан Кадиров, після атаки БПЛА на Москву, закликав до помсти і вимагав ввести в Росії воєнний стан.

31 травня Кадиров заявив про нібито перекидання чеченських підрозділів у Донецьку область України та початок наступу.