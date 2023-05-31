Десять безпілотників атакували Брянську область, - росЗМІ

За даними пропагандистів, в нальоті брав участь дрон літакового типу — схожий на ті, які днем раніше атакували Москву. Усі ворожі безпілотники нібито були перехоплені РЕБ або ліквідовані системами ППО.

До Брянської області РФ знову нагодилися невідомі безпілотники — їх нарахували близько десяти. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

За інформацією видання, безпілотні літальні апарати спробували атакувати Климівський район.

"Близько 10 дронів намагалися за добу атакувати Климівський район у Брянській області, розповіли в екстрених службах. Частина безпілотників була збита, частину перехопили засоби РЕБ, наслідків вдалося уникнути", — йдеться в повідомленні.

Видання Mash повідомило, що один безпілотник "безуспішно намагався потрапити" на територію Брянської області.

"Непроханого гостя збили силами ППО. Дрон літакового типу (дуже схожий на ті, що вчора атакували Москву) залетів на територію країни 31 травня близько години ночі і прямував у бік міста Грайворон. Але політ залізяки перервав точний постріл "Панциря-С". Жодних руйнувань від кружлянь БПЛА не зафіксовано", — йдеться в повідомленні.

Зранку 31 травня російські ЗМІ заявили, що ЗСУ обстріляли Брянщину з танка. Атаки нібито зазнав автомобільний пункт пропуску "Погар". Обстріл, за повідомленням російських ЗМІ, тривав впродовж пів години, а пошкоджень зазнали кілька будівель.

Також повідомлялося, що крім обстрілів з танка ЗСУ нібито дві години атакували Климівський район Брянської області, закидаючи його вибухівкою.

Нагадаємо, що у РФ повідомили що безпілотник нібито атакував Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Дрон-камікадзе впав на територію заводу, після чого пролунав потужний вибух.