Четверта атака за місяць: дрон здійснив наліт на завод під Краснодаром, — росЗМІ

За словами журналістів, уламки невстановленого безпілотника знайшли на території Ільського нафтопереробного заводу. Після атаки БПЛА пролунав сильний вибух, але інфраструктура об'єкта не постраждала.

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Росіяни повідомили про черговий "напад безпілотників". Цього разу дрон нібито атакував Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Про це повідомляє російський Telegram канал BAZA.

Російські ЗМІ стверджують, що інцидент нібито стався у ніч проти 31 травня. Як пишуть росіяни, дрон-камікадзе впав на територію заводу, після чого пролунав потужний вибух.

"За повідомленням ЄДДС Сіверського району, близько 4 ранку на території Ільського нафтопереробного заводу, ймовірно, впав невстановлений безпілотний апарат. Внаслідок падіння апарат розбився, інфраструктура заводу не пошкоджена, пожежі не сталося", — йдеться в повідомленні Оперштабу Кубані.

За попередніми даними, пожежі не трапилося, постраждалих не було.

Інші російські телеграми-канали зазначили, що це була вже четверта атака дроном на Ільський НПЗ.

Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї

У ніч на 4 травня Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї атакували 4 безпілотники, внаслідок чого на заводі спалахнула пожежа. Повідомляється, що вночі місцеві жителі почули кілька сильних вибухів, а потім стало видно заграву у районі нафтозаводу.

Атака БПЛА на НПЗ тривала майже годину, внаслідок чого було зруйновано 1 паливний резервуар і спалахнув другий, заповнений дизельним паливом на 85%. Обсяг резервуарів, які постраждали від атаки безпілотників, становив 5000 куб. метрів.

Ще одна атака сталася наступного дня, 5 травня. Російські журналісти тоді повідомляли, що Ільський нафтопереробний завод зазнав нападу диверсантів, яких з повітря прикривав безпілотник.