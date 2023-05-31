Бійці бригади ім. князя Володимира Мономаха збили безпілотник РФ зі стрілецької зброї (відео)

Українські бійці застосували кулемет та автомати для ліквідації ворожих повітряних цілей.

Українські захисники й надалі знищують повітряні російські цілі зі стрілецької зброї та кулеметів. Відео роботи бійців 53-ої окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

У ролику можна побачити, що захисники споряджають набої для кулемета, який встановили на транспортному засобі. Згодом бійці вирушили на завдання та знищили російський безпілотник.

"Наші воїни — наші герої!", – йдеться у дописі.

Бригада ім. князя Володимира Мономаха у війні з Росією

Підрозділ успішно виконує завдання з ліквідації російських загарбників на різних ділянках фронту. Українські захисники знищують техніку, особовий склад та озброєння окупантів. Пресслужба бригади 26 травня показала, як залишила російських окупантів без значної кількості боєприпасів та снарядів, які ЗС РФ використовували проти українців. На відео можна побачити, як підрозділ Збройних сил України завдає вогневого удару по місцю скупчення боєприпасів ворога. Згодом боєкомплект починає детонувати.

Нагадаємо, 27 травня аналітики Ukraine Weapons Tracker повідомили, що український удар Excalibur знищив російську гармату Д-20. Артилерія збройних сил знищила ворожу гармату Д-20 на лівому березі Дніпра на території Херсонської області. Зазначається, що удар завдавали високоточним боєприпасом М982 Excalibur, які Україна отримувала від Сполучених Штатів та Канади.

Також 23 травня дрон ЗСУ знищив танк Т-80БВМ під Вугледаром. Окупанти залишили танк із написом "V" на борту біля лісосмуги під Вугледаром, ймовірно, пошкоджений, а захисники України вирішили напевно знищити бойову техніку противника. Оператор направив до Т-80БВМ квадрокоптер та скинув саморобний боєприпас прямо у відкритий люк на вежі.