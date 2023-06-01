"Навряд чи їм це допоможе": прикордонники висміяли росіян за підрив дороги на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба підтвердила факт підриву дороги, проте ефективність цієї дії вважається дуже низькою.

На перехресті кордонів Росії, Білорусії та України стався вибух ділянки автомобільної дороги біля монумента "Три сестри". Повідомляється, що це зробили російські солдати в спробі запобігти можливому проникненню українських диверсійних груп. Однак Державна прикордонна служба України висловила сумніви щодо ефективності таких дій і наголосила, що це не вирішить проблему повністю. Про це повідомили в Telegram-каналі Держприкордонслужби.

Той факт, що російські війська підірвали дорогу на межі кордонів, у Державній прикордонній службі підтвердили.

"Рубрика від "Київ за три дні" до "Підриваємо дороги, щоб нас не захопили". Росіяни підірвали дорогу на Чернігівщині на стику кордонів України, Білорусі та Росії… хоча навряд чи їм це допоможе", — йдеться в повідомленні.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак теж висміяв росіян, зауваживши, що ті "підривають дороги на кордонах, якими їхали брати Київ за три дні".

Нагадаємо, 31 травня в районі контрольно-пропускного пункту "Три сестри", розташованому на стику кордонів України, Росії та Білорусі, пролунав потужний вибух. За інформацією російських воєнків, окупанти вирішили підірвати автостраду, що веде до Чернігівської області України. До того ж стверджується, що йдеться про підрив українського дорожнього полотна.

Раніше, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" повідомили про черговий захід на територію Бєлгородської області Російської Федерації та опублікували відео із населеного пункту Глотове, зняте на тлі місцевого відділення "Пошти Росії".