Підготовка до евакуації: у Москві почали облаштовувати бомбосховища (фото, відео)

За інформацією росЗМІ, з 24 травня на сайті Держзакупівель РФ розміщено проект будівництва бомбосховища місткістю до 800 осіб для Центральної клінічної лікарні при Кремлі.

У Москві розпочали підготовку обладнання бомбосховищ у підвалах деяких житлових будинків. Про це 31 травня повідомив російський Telegram-канал "Сірена".

"У деяких московських житлових будинках підвальні приміщення переобладнують у бомбосховища — там же розміщують інструкції з евакуації та збору "тривожних валізок". Адреса одного з таких будинків — Чертанівська, 13", — повідомляють журналісти.

Також видання демонструє відео, на якому можна побачити ймовірні спальні місця, столи та стільці.

Також видання повідомляє, що на офіційному сайті Державних закупівель опубліковано укладений 24 травня контракт на проектування бомбосховища для будівлі Центральної клінічної лікарні при Кремлі.

У проекті контракту зазначено, що приміщення буде розраховано на одночасне перебування до 800 осіб та буде обладнано системою захисту від радіації та вибухових хвиль.

Атака БПЛА на Москву та область

Нагадаємо, 30 травня в Москві та Московській області було чутно серію вибухів, пов'язану з атакою невідомих безпілотників.

В офісі президента України прокоментували інцидент у Москві як закономірний результат "великої європейської війни". У свою чергу, у Держдумі РФ заявили, що ця атака є актом залякування з метою посіяти паніку серед мирного населення столиці РФ.