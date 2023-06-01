"Немає іншого виходу": укриття у Києві будуть постійно відкриті, – КМДА (відео)

За словами голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, раніше було ухвалено рішення замикати укриття, оскільки вони могли стати притулком для безпритульних.

Починаючи з четверга, 1 червня всі бомбосховища на території української столиці мають бути відкриті постійно. Про це сказав голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації КМДА Роман Ткачук під час брифінгу.

"Сьогодні вже ухвалено рішення про те, щоб вони були відкриті постійно", — сказав Ткачук.

Як зазначили у КМДА, подібне рішення не ухвалювалося раніше через побоювання з приводу того, що безпритульні організовуватимуть собі притулки у відремонтованих приміщеннях.

"Але немає іншого виходу, крім як тримати їх постійно у відкритому стані", — констатував глава департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Брифінг голови департаменту муніципальної безпеки КМДА

Роман Ткачук також зазначив, що питанням закритих притулків, зокрема, під час останньої російської атаки на столицю, у департаменті вже займається прокуратура.

Нагадаємо, що 1 червня ЗС РФ обстріляли Київ, проте одне з укриттів у Деснянському районі виявилося закритим, і люди не змогли до нього потрапити. У момент, коли кияни перебували під притулком, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей.

Ми також писали про те, що в медустанові, яка під час ракетної атаки російських окупантів 1 червня була закрита і не пустила людей в укриття, проводяться слідчі дії. Мер міста Віталій Кличко наголосив, що відповідальність за роботу укриття несе голова медустанови.

Крім того, співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття.