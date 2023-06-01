"Може бути нокаут": Зеленський відреагував на трагедію біля закритого укриття у Києві (відео)

За словами українського президента, відповідатимуть за загибель людей під час обстрілу столиці "дуже конкретні люди".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритим бомбосховищем у Києві, біля якого 1 червня загинуло троє людей, які намагалися сховатися від обстрілу ЗС РФ. З цього приводу президент дав коментар на пресконференції у Молдові.

Представники ЗМІ запитали українського лідера, чи є конкретні особи, які понесуть покарання за те, що кияни не мали доступу до притулку під час російської атаки. У відповідь президент заявив, що винні понесуть відповідальність.

"Відповідатимуть усі, реакція буде твердою", — пообіцяв Володимир Зеленський.

Президент також додав, що для початку йому потрібно повернутися до української столиці, щоб ознайомитися з деталями події.

"Обов'язково люди відповідатимуть за те, що хтось втратив можливість потрапити до бомбосховища і, на жаль, загинув", — сказав президент.

Наприкінці свого виступу Володимир Зеленський натякнув, що "може бути нокаут".

Зазначимо, що до того, як стати мером столиці України, Віталій Кличко був професійним боксером.

Нагадаємо, що під час обстрілу ЗС РФ один зі сховищ у Деснянському районі Києва виявився закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей.

Співробітники Київської міської прокуратури та поліції прийшли з обшуками до КМДА після того, як мешканці столиці заявили про закрите укриття під час обстрілу ЗС РФ. Слідчі дії відбуваються у Департаменті муніципальної безпеки та охорони здоров'я.

Пізніше голова департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації КМДА Роман Ткачук заявив, що з 1 червня всі бомбосховища на території української столиці мають бути відкриті постійно.