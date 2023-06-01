"Росія має боятися Україну": у Зеленського прокоментували удари по території РФ

За словами Михайла Подоляка, західні політики чітко кажуть, що в рамках міжнародного права ЗСУ можуть знищувати будь-які об'єкти в Росії, які загрожують безпеці України.

Україна має знищувати інфраструктуру росіян на окупованих територіях разом із максимальною кількістю військовослужбовців. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді".

Як зазначає Подоляк, донести до громадян РФ правду дуже складно, тому немає сенсу очікувати, що вони сприйматимуть будь-що, окрім мови сили. Так, ЗСУ повинні максимально знищувати інфраструктуру ворога на окупованих територіях і завдавати ЗС РФ максимальних втрат.

"Це єдине, що шокуватиме після фіналу цієї війни. Вони мають боятися України протягом десятиліть. Тому наші дії мають бути жорсткими на полі бою, у коментарях, у юридичному глобальному просторі", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП також зазначив, що в цьому Україну підтримують союзники. За його словами, Україна не має відношення до обстрілів території Росії, проте представники західних країн чітко кажуть, що в рамках міжнародного права ЗСУ можуть знищувати будь-які об'єкти в Росії, які загрожують безпеці нашої країни.

"Півроку тому ми б цього не почули, бо всі боялися Росію. Нарешті вони почали говорити об'єктивні речі. Міжнародне право чітко фіксує: якщо країна-агресор невмотивовано на тебе напала, ти можеш робити все, що завгодно", — сказав Михайло Подоляк. .

Нагадаємо, що 30 травня Москву та Підмосков'я атакували безпілотники. Очевидці повідомляли про звуки вибухів у Підмосков'ї та роботу ППО. За даними російських журналістів, силам ППО ЗС РФ вдалося збити близько 10 БПЛА.

Незабаром після цього міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, виступаючи на прес-конференції в Естонії, заявив, що Україна має "законне право" на атаки і за межами своїх кордонів.

У свою чергу офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт зазначив, що згідно з міжнародним правом ЗСУ мають право атакувати територію Російської Федерації.