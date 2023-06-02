"Щоб історія не повторилася": НАТО зобов'язується підготувати Україну до закінчення війни

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, для українців та всього оборонного союзу буде великою трагедією, якщо Володимир Путін здобуде перемогу у війні.

Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну після закінчення війни, щоб уникнути нового вторгнення. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 червня, пише CNN.

Генсек НАТО зазначив, що росіяни можуть повторно атакувати Україну після перегрупування.

"Ми всі згодні з тим, що посеред війни ми не можемо зробити Україну повноправним членом НАТО, але водночас нам потрібно підготуватися до того, що станеться, коли війна закінчиться, бо тоді ми маємо зробити так, щоб історія не повторилася" — сказав Столтенберг.

За словами глави оборонного союзу, помилка президента РФ Володимира Путіна полягає в тому, що він недооцінив Україну та НАТО. Він підкреслив, що Альянс підтримуватиме Київ "стільки, скільки потрібно".

"Для українців буде великою трагедією, якщо переможе президент Путін, але це також буде небезпечним для нас", — вважає глава НАТО.

Столтенберг також звернувся до лідерів РФ та Китаю, вказавши на недоцільність розв'язання питань за допомогою сили.

Нагадаємо, 1 червня Єнс Столтенберг також сказав, що Україна має достатньо можливостей для того, щоб звільнити свої території від російських окупантів. За його словами, Північноатлантичний альянс надав Україні величезну кількість військової допомоги для того, щоб розпочати контрнаступ.

Ще ми писали про те, що 1 червня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Україна зобов'язана у майбутньому стати повноцінним членом НАТО. Він наголосив, що повністю підтримує голову Альянсу в тому, що у майбутньому Київ має отримати відповідне запрошення.

Ми також повідомляли, що 1 червня президент України Володимир Зеленський відвідав саміт Європейської політичної спільноти, де зазначив, що Україна готова до вступу до НАТО, але чекає, коли до цього буде готовий Альянс.