США навчатимуть українських пілотів на F-16, — Джо Байден (відео)

За словами лідера Білого дому, коаліція із 50 країн працює над наданням Україні "історичної допомоги".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що у співпраці з партнерами США проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Про це американський президент повідомив 1 червня під час виступу в академії ВПС у штаті Колорадо, повідомляє пресслужба Білого дому.

У своїй промові Байден згадав про бесіду з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 у Хіросімі.

"Нещодавно я зустрічався із президентом Зеленським у Хіросімі на G7. Я повідомив йому, що ми збираємося співпрацювати з нашими партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16", — сказав Байден.

Крім того, президент зазначив, що США та коаліція з 50 країн працюють над наданням Україні "історичної допомоги". Це, за його словами, допоможе українським збройним силам "захищати себе сьогодні та в майбутньому".

"Підтримка України американським народом не ослабне. Ми завжди виступаємо на захист демократій — завжди. Я попрошу вас подумати про те, що станеться, якщо вона здригнеться й Україна піде на дно. Що буде з Білоруссю? Як щодо решти Східної Європи?" — заявив Байден.

Нагадаємо, 19 травня американські ЗМІ повідомляли, що Байден повідомив союзників з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16.

20 травня ЗМІ писали, що президент США Джо Байден відмовився від своїх заперечень проти передачі Україні винищувачів F-16, оскільки вірить у можливість забезпечити ЗСУ для довгострокового протистояння Російської Федерації.