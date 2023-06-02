Танки та навчені екіпажі: у США вказали на головні чинники успіху контрнаступу ЗСУ

За словами генерала Марка Міллі, танки дадуть ЗСУ вогневу міць, якщо їх використовувати з артилерією та піхотою. Близько 400 українських військових зараз готуються опанувати танки M1A1 Abrams.

Танки мають важливе значення для майбутнього контрнаступу української армії. Про це сказав журналістам 2 червня у Франції голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомив телеканал CNN.

Американський генерал упевнений, що танки дадуть ЗСУ вогневу міць та перевагу на полі бою. Таке озброєння дуже важливе як для оборони, так і для наступу, додав військовий.

"Модернізовані сучасні танки, навчений екіпаж, який вміло їх застосовує — все це стане фундаментальним компонентом для успіху України", — заявив Міллі.

Журналісти CNN зазначили, що близько 400 військовослужбовців ЗСУ нещодавно почали навчатися використовувати танки M1A1 Abrams. Близько половини з них будуть керувати танками, а інші — обслуговувати складну західну техніку.

Міллі додав, що під час контрнаступу проти ЗС РФ танки діятимуть разом з артилерією, піхотою та іншими військами. Плани щодо атак на російські позиції США готували для України в Німеччині, йдеться в повідомленні.

Голова начальників штабів додав, що винищувачі F-16 — це, скоріше, довгостроковий план з оснащення України сучасними військовими технологіями.

"Всі визнають, що Україні потрібні модернізовані ВПС, все це знають. Щоб створити такі повітряні сили, знадобиться багато часу, зусиль та грошей", — сказав генерал.

Нагадаємо, що 2 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про необхідність недопущення контрнаступу ЗСУ. Угорський чиновник перейнявся нібито великими втратами ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 1 червня говорив про наявність у ЗСУ можливостей для звільнення тимчасово окупованих росіянами територій.