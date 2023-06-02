ЗСУ перетворили бронетехніку ЗС РФ на палаючий металобрухт у Луганській області (відео)

У районі Білогорівки доволі нечасто працює ворожа техніка, оскільки вона швидко знищується професійним діям українських десантників.

Артилеристи 81-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України ліквідували дві одиниці ворожої бронетехніки в районі селища Білогорівка у Луганській області. У Facebook підрозділу 2 червня опублікували відповідне відео.

Десантники зафіксували на грунтовій дорозі ворожу техніку. Бойові машини розташували поблизу зруйнованих будівель.

Воїни-артилеристи отримали відповідні координати. Згодом вони перетворили дві одиниці ворожої бронетехніки на палаючий металобрухт.

"Разом до Перемоги! ДШВ — Завжди Перші! Слава Україні!", – йдеться у дописі.

У бригаді зазначили, що у цій локації доволі нечасто працює ворожа техніка, оскільки вона швидко знищується професійним діям українських десантників. Так і цього разу, відпрацювати росіяни навіть не встигли, – зазначив командир батареї.

Десантники ЗСУ у війні з Росією

Українські десантники відіграють важливе значення у стримуванні агресії російських загарбників. Бійці штурмових підрозділів також беруть участь у звільнені окупованих територій.

У районі Бахмута на Донеччині 31 травня українські десантники штурмували позиції російських окупантів у ближньому бою. Бій тривав 15 хвилин, але загарбники втратили позиції та особовий склад.

Десантники також застосовують сучасні зразки озброєння на полі бою. 23 травня вони розповіли про застосування британської гаубиці L119. Українські військові використовують гаубиці в районі Кремінної. Майже всі бійці розрахунку мобілізовані — вчитель, айтівець та історик.

Січеславські десантники наприкінці квітня знищили дві російські БМП-2 на Луганщині. Щодня бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України відбивали атаки противника. Вони впевнено перетворюють на металолом ворожі бойові машини разом з їхніми безславними господарями. Бійці пообіцяли й надалі знищувати російських загарбників.

Нагадаємо, 23 березня в ЗСУ розповіли про підготовку 8000 десантників за кордоном. Бійці проходять вогневу, тактичну та інженерну підготовку. Набувають навичок стрибка з парашутом, навчаються основам розвідки та топографії, а також опановують тактичну медицину.