Українські OSINT-аналітики встановили автора російського каналу Fighterbomber (фото)
Як стверджують аналітики, автором телеграм-каналу є капітан ЗС РФ Ілля Туманов, який щонайменше до 2020 року був помічником штурмана винищувача-бомбардувальника Су-34.
Аналітики "OSINT Бджоли" ідентифікували автора російського телеграм-каналу Fighterbomber, який активно виступає за так звану "СВО". Про це повідомляється в телеграм-каналі осінтерів.
Російський телеграм-канал, як вдалося встановити аналітикам, веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, який зареєстрований у Воронежі. Його псевдо "Сон". Аналітикам стало відомо, що як мінімум до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34.
Також Ілля Туманов воював у Сирії. При цьому він судився з військовою частиною, бо у 2019 році його нібито не забезпечили житлом та харчуванням під час командно-штабних навчань в Сирії. Захоплення військового — страйкбол.
Веде телеграм-канал Туманов разом з Наталею Ямиловою. Вона продає мерч через власне приватне підприємство. Наталя має три зареєстровані адреси проживання у Московській області, а також у Красногородському районі.
Нагадаємо, 13 травня у телеграм-каналах повідомили, що 3 літаки та гелікоптер збив український ЗРК Patriot.
5 червня актор Микита Джигурда опублікував відео з окупованого Донбасу.