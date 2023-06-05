F-16 не братимуть участі в контрнаступі: Резніков розповів, коли Київ прийме літаки

За словами міністра оборони Резнікова, перш ніж отримати літаки, Україна має бути готова до їхнього розміщення та обслуговування, а також підготувати пілотів.

У понеділок, 5 червня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не використовуватиме американські винищувачі F-16 під час контрнаступальних дій ЗСУ влітку. Про це він заявив в інтерв'ю NHK у Сінгапурі.

Контрнаступ 2023: яку техніку використовуватиме ЗСУ

За словами голови оборонного відомства, українські захисники в межах операції з деокупації України планують використовувати всі наявні наземні види озброєнь.

На запитання журналістів про очікування від винищувачів F-16 Резніков відповів, що влітку 2023 року ця бойова авіація не вплине на ситуацію в Україні. За його словами, для підготовки українських пілотів буде потрібен час, а також зараз Києву необхідно буде домовлятися з країнами-партнерами про забезпечення технічного персоналу та інженерів, які зможуть обслуговувати та ремонтувати ці літаки.

Наразі деякі із західних країн займаються підготовкою або пропонують можливості для підготовки українських пілотів для управління винищувачами.

Резніков зазначив, що Київ буде готовий прийняти та розмістити винищувачі F-16 восени чи взимку.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Нагадаємо, 1 червня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що США у співпраці з партнерами проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16.

20 травня іноземні ЗМІ писали, що президент США відмовився від своїх заперечень проти передавання Україні винищувачів F-16, оскільки вірить у можливість забезпечити ЗСУ для довгострокового протистояння Російської Федерації.

19 травня до мережі потрапили документи ВПС США, згідно з якими українські пілоти можуть освоїти управління винищувачами F-16 за чотири місяці.