Штурмовики 25-ї Січеславської бригади показали підготовку до бою (відео)

Тренування українських ДШВ відрізняється від навчання російських загарбників якість, яка заміняє кількість.

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади щодня відпрацьовують навички на полігонах аби згодом застосувати їх у боях з російськими загарбниками. Відео підготовки опублікувало на YouTube Військове телебачення України.

Захисники розповіли, що десантники завжди тренуються бути першими та ефективно виконувати завдання. Воїни показали, як потрібно проводити дії, які допоможуть вибити противника та утримати позиції.

Умови максимально наближені до бойових. Піхоту прикриває техніка.

"Прикриваючи одне одного працюємо "двійками" переважно. Згодом й висуваємося до окопів противника", – пояснив військовослужбовець Назар.

Під час тренування командири ускладнюють завдання. Бійці долають маршрут кілька разів. Такі інтенсивні навчання дозволяють вижити на полі бою вже в реальних умовах.

Воїни розповіли, що тренування українських ДШВ відрізняється від навчання російських загарбників. Українські бійці надають перевагу покращенню рівня якості, а не кількості.

Нагадаємо, 30 травня ЗСУ показали тренування десантників. На полігонах відточується майстерність кожного військовослужбовця і вправність дій у складі підрозділу, що згодом дозволяє успішно виконувати завдання під час наступальних операцій. У 46-ій окремій аеромобільній бригаді ДШВ пояснили, що будні десантників — це постійні тренування, польові виходи, навчальні стрільби та тривалі марш-кидки. Також бійці отримують тактичну підготовку та відпрацьовують уміння для проведення штурмових дій.

Також 23 травня бійці ГУР розповіли про тренування перед контрнаступом. Боєць із позивним "Титан" зазначив, що до 2022 року до загонів спеціального призначення ГУР було практично неможливо потрапити, але тепер, коли триває повномасштабна війна з Росією, вимоги пом'якшили.