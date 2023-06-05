"Покладаються не лише на мовчання": ЗСУ плутають росіян хибними цілями, — ЗМІ

Журналісти проінформували, що ціль українського керівництва — приховати справжню чисельність сил оборони.

Україна намагається дезінформувати російських окупантів про початок контрнаступу ЗСУ. Про це повідомили у виданні BILD.

Журналісти нагадали, що напередодні глядачі телеканалів у Криму внаслідок зламу трансляції переглянули відео українського Міністерства оборони з військовими, яке натякає на намір розпочати контрнаступ без публічного оголошення.

"По правді кажучи, Україна не лише покладається на мовчання, щоб обдурити росіян принаймні в деяких аспектах — вона використовує для цього різноманітні засоби", — йдеться у матеріалі.

У BILD підкреслили, що українські чиновники "знову і знову" анонсують контрнаступ, не озвучуючи термінів його початку. Також у виданні зазначили, що кілька нових бригад, бійці яких навчалися за кордоном керувати, наприклад, танками Leopard 2, будуть утримувати у глибокому тилу.

"Тому, що повністю приховати пересування військ такого масштабу від російської розвідки навряд чи можливо", — пояснили журналісти.

Окрім того, за даними ЗМІ, українське командування використовує муляжі, тобто копії справжніх зразків озброєння.

"Це повинно не тільки вводити в оману російську розвідку при виборі окремих цілей. Часте розміщення муляжів також може відвернути увагу російських збройних сил від реального місця наступу. Деякі відео з мобільних телефонів, на яких зображені українські військові з бойовою технікою, мають не лише підвищити мотивацію власних збройних сил та деморалізувати ворога, а й створити у російсько-окупаційних військ хибне уявлення про місце запланованої дислокації", — зазначено у матеріалі.

Також, як повідомили у виданні, Україна використовує розвідку, чиї обмежені просування окрім збору цінної інформації допомагають плутати ворога. Загарбники не одразу усвідомлюють, що ці операції не свідчать про початок масштабнішого наступу.

Нагадаємо, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував контрнаступ ЗСУ.

5 червня голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ не застосовуватимуть літаки F-16 під час літнього контрнаступу.