У Генштабі ЗСУ спростували заяви МО РФ про початок українського контрнаступу, — Reuters

Журналісти пишуть, що в командуванні назвали заяви росіян "фейками" і зазначили, що інформації про контрнаступ поки що не надходило.

Реагуючи на заяву Міністерства оборони Росії про нібито початок "великого контрнаступу" Збройних Сил України (ЗСУ), Генштаб ЗСУ спростував заяви російської сторони. Вони також зазначили, що не коментуватимуть російські фейки. Про це у понеділок, 5 червня, пише агентство Reuters.

"У нас немає такої інформації, і ми не коментуємо всілякі фейки", — сказав журналістам представник Генштабу.

У Міноборони РФ заявили про початок контрнаступу

Нагадаємо, що в Міноборони РФ 5 червня заявили про "великомасштабний наступ ЗСУ на п'яти ділянках фронту", який, ймовірно, розпочався вранці 4 червня. За заявою російського Міноборони, наступ нібито розпочався на півдні Донецького напрямку з використанням двох механізованих бригад "зі складу стратегічних резервів ЗСУ за підтримки інших військових частин та підрозділів".

Міноборони РФ також стверджувало, що ЗСУ "не досягли своїх цілей" і "зазнали втрат у живій силі та техніці".

Наступ не анонсуватимуть, — Маляр

Зазначимо, що у відповідь на російські заяви Центр стратегічних комунікацій ЗСУ попередив українців про можливу активізацію інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) з боку російських окупантів. Метою таких операцій є деморалізація та введення в оману суспільства, включаючи власне населення. У межах інформаційної операції, російські пропагандисти поширюватимуть неправдиву інформацію про контрнаступ ЗСУ, його напрямки та втрати української армії. Для цієї мети ворог використовує старі відео та фото з полоненими, загиблими та пошкодженою технікою.

Крім того, варто зазначити, що 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що не буде офіційних оголошень про початок контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, генерал-майор Сергій Кривонос, колишній заступник секретаря РНБО, 31 травня заявив про можливі великі втрати в лавах ЗСУ під час контрнаступу, якщо у них не буде достатньої кількості авіатехніки. Сили армії Росії, як зазначив військовий, не можна недооцінювати.