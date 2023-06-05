ДБР на Харківщині знайшло схрон ЗС РФ із тоннами боєприпасів: готують передати ЗСУ (відео)
Усього було знайдено 10 тонн боєприпасів, а також зенітна установка та протитанкова ракета.
У звільненій частині Харківській області детективи ДБР знайшли понад 10 тонн російських боєприпасів. Про це 5 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
На території Великобурлуцького району (східна частина Харківської області) в лісосмузі знайшли схрон із боєприпаси:
- протитанкові гранати;
- різноманітні міни;
- гранатомети;
- осколково-фугасні заряди;
- касетні боєприпаси;
- набої різних калібрів.
Окрім цього, окупанти, коли втікали, залишили протитанкову керовану ракету й зенітку ЗУ-23. За даними ДБР, схрон належав мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.
Зараз озброєння готують для передачі одній із бригад Збройних сил України. У ДБР також заявили, що символічно, що зброя, з якою окупанти прийшли в Україну, буде використана проти них.
Нагадаємо, 1 червня в деокупованій Сергіївці знайшли схованку зброї та боєприпасів окупантів. Виявлене озброєння вже передали бійцям ЗСУ, які боронять Луганську область.
11 серпня 2022 року в Чернігівській області виявили два склади з боєприпасами російських військ. Їх також передали на озброєння Силам оборони.