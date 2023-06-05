Удари ЗСУ: війська РФ зазнають втрат у напрямку Лимана, Куп'янська, Бахмута, — Череватий
У напрямку Бахмута втрати російських військ, крім особового складу, були і в тому, що стосується озброєннях і запасів снарядів: ПТРК, ЗРК "Стріла-10", два склади з боєприпасами.
Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмуту війська РФ обстріляли позиції України 352 рази. Бійці ЗСУ, у свою чергу, ліквідували 69 росіян, ще 119 окупантів поранено, є також один полонений. Про це повідомляє "Суспiльне".
Втрати російських військ під Бахмутом
Крім особового складу, знищено:
- ПТРК;
- ЗРК "Стріла-10";
- два склади з боєприпасами;
- п'ять армійських автомобілів;
- один наглядовий пункт.
Лімано-Куп'янський напрямок
Незважаючи на те, що противник 500 разів використав артилерію різного типу і провів два авіанальоти, на Лімано-Куп'янському напрямку за минулу добу російські військові відступили.
На згаданому напрямку росіяни втратили 26 військовослужбовців убитими та шістьох пораненими.
До того ж, ЗСУ знищили:
- танк;
- БМП;
- протитанкову гармату "Рапіра";
- три автомобілі.
Нагадаємо, що ЗСУ захопили частину Берхівки під Бахмутом. За словами керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, російські війська провели перегрупування у цьому населеному пункті. Проте українські захисники змусили їх ретируватися.
Також повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна втратила в Бахмуті у 7,5 разів менше порівняно з втратами російських військ.