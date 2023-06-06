Австралія може передати Україні 41 винищувач F/A-18 Hornet, – ЗМІ

За даними журналістів, Сідней, Вашингтон та Київ вже обговорюють можливість надати ЗСУ літаки, які раніше планували відправити на звалище.

Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18 Hornet. Про це 6 червня повідомило видання The Australian Financial Review із посиланням на власні джерела.

У публікації зазначається, що йдеться про 41 літак Королівських військово-повітряних сил Австралії, які раніше планували просто списати.

Як зазначають журналісти, таким чином, запит президента України Володимира Зеленського щодо бойової авіації може бути частково виконаний.

Також повідомляється, що Вашингтон, який нещодавно схвалив постачання Україні американських винищувачів з інших країн, поставився до ініціативи передати ЗСУ F/A-18 Hornet "прихильно".

F/A-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Він є основним бойовим літаком ВМС США і перебуває на озброєнні низки країн.

Нагадаємо, що за даними The War Zone від 20 квітня, всього Королівські ВПС Австралії мають 46 винищувачів Hornet. Здебільшого вони модернізовані до стандарту А++. Повідомлялося, що якщо літаки не продадуть приватній компанії у США, як планувалося, їх можуть знищити.

Раніше, 24 лютого, ми також повідомляли, що Україна отримала відмову з боку Фінляндії на запит про передачу винищувачів Hornet. Глава фінського оборонного відомства Антті Кайкконен стверджує, що Гельсінкі вважає дискусію про можливу передачу Україні літаків не актуальною.

Ще ми писали 24 лютого про те, що американська компанія Boeing оголосила про плани завершити виробництво палубного винищувача F/A-18 у 2025 році. При цьому авіагігант залишається відкритим для продовження виробництва ще на 2 роки, якщо буде замовник.