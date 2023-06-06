Підрив Каховської ГЕС: в "Енергоатомі" повідомили, як це загрожує Запорізькій АЕС

Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб ЗАЕС отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки, а зниження рівня води загрожує станції, повідомили в компанії.

Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, звідки вода надходить до Запорізької АЕС і забезпечує роботу станції. Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Підрив р*шистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вода з Каховського водосховища необхідна для живлення станції — для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений.

"Станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції. На цей час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", — зазначили в "Енергоатомі".

Підрив Каховської ГЕС окупантами

6 червня російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. У Херсонській ОВА повідомили, що за п‘ять годин вода дістане критичного рівня.

6 червня Оперативне командування "Південь" офіційно повідомило про підрив Каховської ГЕС. Швидкість і обсяги води пресслужба не вказала.

Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявляв про те, що внаслідок падіння рівня води в Каховському водосховищі без доступу до питної води можуть залишитися понад 1 млн українців.