Херсон почало затоплювати після підриву греблі Каховської ГЕС (фото, відео)

Мікрорайон Корабел знеструмлено, а з міркувань безпеки влада також анонсувала припинення газопостачання. Містяни повідомляють, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Міська військова адміністрація попередила, що внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлено. У Telegram-каналі 6 червня керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив подробиці.

Він зазначив, що за кілька годин буде припинене газопостачання. Мешканців міста закликали стежити за інформацією.

Зайого словами, евакуація на автобусах із небезпечних локацій проходить за планом і без паніки. На місцях працюють усі екстрені служби.

У Telegram-каналі Obozrevatel повідомили інформацію від мешканців Херсона. Містяни розповіли, що пролунав лише один вибух, після якого "все посипалось, як картковий будинок". За їхніми словами, вода вже дісталась до центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

підтоплення в районі Корсунки Фото: deepstatemap.live

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС

В Оперативному командуванні "Південь" зранку 6 червня підтвердили підрив російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. У пресслужбі не зазначили масштаб руйнування. Також не вказали швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.

Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів. О 6:45 у Telegram було опубліковано його повідомлення про те, що вода сягне критичного рівня за п'ять годин.

Нагадаємо, 17 травня видання The New York Times повідомило, що рівень води в Каховському водосховищі досяг найвищого рівня з 1992 року, що збільшує ймовірність затоплень у регіоні. Все це відбувається через недолугі дії росіян. У США наголосили, що саме контроль над греблею та електростанцією є дуже важливими для регулювання рівня води у водосховищі. У виданні проаналізували інформацію останніх місяців і зробили висновок, що рівень води значно піднявся. Тепер він покриває піщані коси вздовж водосховища. Нині ситуація така, що показники води піднялися вище за греблю, і це загрожує її знищенням.