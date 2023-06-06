"Діяли через паніку": чому підрив ГЕС не може завадити контрнаступу ЗСУ, — експерт

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслює, що підрив дамби не може перешкодити наступу ЗСУ хоча б тому, що він, скоріш за все, не планувався на цій ділянці фронту. За його словами, дії окупантів насамперед зашкодять цивільному населенню, а також створять проблеми для самих росіян.

Підрив Каховської ГЕС не створить критичної ситуації для Сил оборони України. Дії росіян не можуть сповільнити контрнаступ ЗСУ хоча б із тої причини, що форсування Дніпра, скоріш за все, навіть не передбачалося: українська армія йтиме сухопутними шляхами. Про це в коментарі Фокусу розказав Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

"У мене є сумніви, що наші наступальні дії готувалися саме через форсування Дніпра, що це був наш основний план. На мій погляд, основним пріоритетом [для ЗСУ] є сухопутні шляхи, тому будь-які операції з форсування Дніпра — другорядні або навіть третьорядні, тобто не вирішальні", — коментує він.

За його словами, дії Росії насамперед зашкодять цивільному населенню з обох боків Дніпра. Крім того, підрив дамби створює проблеми для самих окупантів — їхні лінії оборони на лівому березі ріки, які вони будували впродовж багатьох місяців, просто змиє.

Навіть якщо українська армія дійсно планувала контрнаступ на цій ділянці, то підрив дамби не розвʼязує це питання для росіян остаточно, впевнений Коваленко.

"Через деякий час рівень води так чи інакше впаде. Водночас зруйнована російська лінія оборони може значно спростити ці процеси [контрнаступальні дії] для нас", — уточнює він.

Наслідки підриву Каховської ГЕС Фото: UA War Infographics

Причини підрива ГЕС — страх і паніка

Коментуючи питання, чому загарбники зважуються на кроки, що лише погіршують їхнє становище, Коваленко наполягає, що причиною є страх і паніка.

"Чому вони так роблять? Тому що вони в паніці, не розуміють, звідки відбуватимуться наступальні дії Сил оборони України, тому така хаотична діяльність. Зараз вони роблять велику кількість помилок через паніку та хаос, який відбувається в їхньому командуванні", — впевнений він.

Варто зауважити, що після звільнення Херсона російські загарбники неодноразово підкреслювали, що повернуться до обласного центру. Але підрив дамби фактично унеможливлює це.

"Слова про повернення в Херсон були банальним піаром на цій темі й не більше. У них немає ресурсу, щоб просуватися в цьому напрямку та знов захопити місто. В росіян навіть у планах цього не було, бо тактично та стратегічно вони перебували в невигідному положенні", — додає він.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Близько 06:00 6 червня стало відомо про підрив Каховської гідроелектростанції на Херсонщині. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

Наталія Гуменюк, керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, в ефірі національного телемарафону, заявила, що російські загарбники підірвали дамбу, бо намагаються розіграти чергову карту техногенного шантажу, щоб так тиснути на Україну.

Глава ОП Андрій Єрмак, зі свого боку, вважає, що мета цього терористичного акту з боку ЗС РФ — підрив глобальної продовольчої безпеки, оскільки без системи зрошення посівів зерновим загрожує загибель.

"Підрив Каховської ГЕС — це найбільша рукотворна й техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття. Вона вбиває екологію та негативно вплине на життя сотень тисяч людей", — прокоментував Єрмак у своєму Telegram-каналі.