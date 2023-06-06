Евакуація, затоплені села та рішення РНБО: усі подробиці підриву Каховської ГЕС (фото, відео)

Внаслідок підриву станції вода з Дніпра вже затоплює окуповану Нову Каховку та підібралася до Херсона. Секретар РНБО Олексій Данілов після теракту анонсував наступ Сил оборони та пообіцяв, що росіянам не сподобаються нові рішення Ради нацбезпеки.

У ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області, через що вода з Каховського водосховища почала розливатися і підтоплювати населені пункти Херсонщини. В області розпочалася евакуація населення та фіксуються затоплення, президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО. Фокус зібрав усе, що відомо про підрив Каховської ГЕС та його наслідки.

ОК "Південь" про підрив Каховської ГЕС

Вранці 6 червня в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Там не уточнили масштабів руйнувань.

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість та обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", — йшлося в повідомленні.

В Херсонській ОВА закликали жителів збирати речі й евакуюватися

Заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський у Telegram закликав мешканців Херсонщини відстежувати інформацію.

"Найближчим часом прохання уважно стежити за повідомленнями ОВА й дотримуватися її інструкцій", — заявив він.

Приблизно о 7 годині ранку в Херсонській ОВА повідомили, що російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

"Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел", — повідомили в ОВА.

Громадян, які перебувають у зоні ризику підтоплення закликали:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи та речі першої потреби;

подбати про близьких і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Станом на 7:30 ранку, повідомили в ОВА, повністю або частково затоплені наступні населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини опинилися у критичній зоні.

"Зібрана комісія ТЕП та НС, поставлені завдання. Відбувається евакуація населення. Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію. Організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших. О 12:00 на залізничному вокзалі з Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва", — йдеться в повідомленні.

Також жителів населених пунктів, які мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, закликали прямувати в безпечні райони.

"Укрзалізниця" запустила з Херсона перший евакуаційний потяг, що вирушив з міста 6 червня о 12:00 для порятунку жителів області, які опинилися у зоні ризику через підрив ГЕС. У компанії наголошують — якщо виникне потреба, будуть призначені додаткові евакуаційні потяги.

Під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів. Про це 6 червня у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Займаємось евакуацією мешканців районів підтоплення", — йдеться в повідомленні.

За словами глави українського уряду, зараз людей евакуювали з мікрорайону Острів у Херсоні. Також вже сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва.

За його словами, експерти вже почали оцінювати наслідки цієї техногенної катастрофи для навколишнього середовища та Запорізької АЕС.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт із боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави", — резюмував Шмигаль.

Президент повідомив про зібрання екстреного засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання Ради національної безпеки й оборони України через підрив Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Про це 6 червня повідомив у соцмережах секретар РНБО Олексій Данілов.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", — написав він.

Росія, підірвавши греблю Каховської ГЕС, відкрито задекларувала свою мету – знищення України, заявив за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що спостерігається тенденція щодо руйнації російськими загарбниками економіки України та структур життєзабезпечення населення. У передчутті неминучості зникнення Росії та Володимира Путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

Він натякнув, що росіяни відчують ефект від рішень РНБО, які були ухвалені.

"Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав", – заявив Олексій Данілов.

В "Енергоатомі заявили, що ситуація на ЗАЕС контрольована

З греблі Каховської ГЕС, яку підірвали російські окупанти, вода надходить до Запорізької АЕС і забезпечує роботу станції. В "Енергоатомі" заявили, що ситуація на ЗАЕС поки що контрольована.

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції", — повідомили в "Енергоатомі".

Станція не підлягає відновленню — "Укргідроенерго"

Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню. Про це заявили в "Укргідроенерго".

"Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", — йдеться в повідомленні.

Хто причетний до підриву греблі Каховської ГЕС

До підриву Каховської ГЕС можуть бути причетні російські військові з першого батальйону 205 мотострілецької бригади РФ. Про це вранці 6 червня повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

"Розплата за Каховку! Рух "Атеш" дізнався про інформацію, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю", — зазначено в повідомленні організації.

За інформацією представників "Атеш", агенти руху вже мають орієнтири й дані керівництва бригади і виконавців злочину.

РФ звинувачує Україну у підриві Каховської ГЕС

Представники окупаційної адміністрації в окупованій Новій Каховці Херсонської області наполягають на тому, що ударів по греблі нібито завдали ЗСУ.

Російське видання "Известия" стверджує, що по станції вівся вогонь із РСЗВ "Вільха" — частково пошкоджені конструкції Каховської ГЕС, через що під тиском води потім зруйнувалися три прольоти станції.

Також у Telegram-каналах публікують відео, на якому відображено момент детонації мін біля греблі Каховської ГЕС.

Які наслідки матиме знищення греблі Каховської ГЕС

За повідомленням декана факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету, доктора географічних наук, професора Ігоря Пилипенка, найгірший прогноз щодо ситуації на каховській ГЕС — підйом води до 6 метрів. Про це повідомляє пресцентр ХДУ.

"Каховська ГЕС має висоту підйому води над нижнім Дніпром 16 метрів. Це теоретично максимальний рівень. Насправді підйом буде значно менший. Тому що в процесі того, як вода буде розливатися, рівень її буде постійно знижуватися. Найгірший прогноз — підйом води до 6 метрів", — сказав він.

За його словами, важливо, як довго витікатиме вода — якщо підірвано греблю на всю глибину корисного обсягу водосховища, то приблизно за 30 годин буде спущено все Каховське водосховище в корисному обсязі.

"А це до рівня десь 12 метрів. Значить і рівень води буде підійматися або триматися високим десь після 35 годин + 6 годин на рух до Херсона. Тобто десь через 40-50 годин може початися стабілізація рівня води в Херсоні, а далі – падіння рівня. Точно підтопить мікрорайон "Корабел". Максимальний рівень підйому води в районі Херсона – 6 метрів. Відповідно, люди мають згадати, на якій висоті вони живуть над рівнем Дніпра. Для орієнтиру: один житловий поверх – 3 метри. Тобто 2 поверхи та вище від рівня Дніпра це буде приблизно безпечна відстань", — розповів Ігор Пилипенко.

Навіщо росіяни підірвали дамбу, і які це матиме наслідки

Підрив Каховської ГЕС із усіма його наслідками не має військового сенсу — принаймні він тут не на першому плані. Журналіст і блогер Вадим Денисенко впевнений, що це є елементом інформаційної війни.

1. Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебєкіно і Бєлгородщини, де вони в патовій ситуації. Паралельно, вони вже почали качати історію, що вони будуть підривати інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно будуть про це говорити і сіяти в нас паніку.

2. Окрема панічна лінія — запорізька АЕС. Проте, з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить, як мінімум, на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир по підняттю ставок.

3. Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.

4. Ті хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив 8 років без дніпровської води.

Нагадаємо, що на думку спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти зрозуміли, що накоїли, тому й самі почали екстрено евакуюватися з небезпечних районів Херсонщини.