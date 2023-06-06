Підрив Каховської ГЕС: вода прибуватиме ще добу, — Клименко (відео)

За словами міністра внутрішніх справ, після підриву дамби Каховської гідроелектростанції підтопило 24 населені пункти. Із зони лиха евакуювали понад 1300 громадян.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області 24 населені пункти було підтоплено, ситуація залишається критичною. Про це у вівторок, 6 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

За словами глави МВС, водні маси продовжують прибувати й очікується, що процес триватиме ще близько доби. Ігор Клименко наголосив, що поточний рівень води на правобережжі Херсонської області перевищує 2 метри.

"Очікуємо, що вода прибуватиме ще як мінімум 20-24 години, тому всі підрозділи відомства працюватимуть цілодобово", — зазначив Клименко.

Також міністр розповів, що у місті Херсоні було створено п'ять пунктів тимчасового перебування для тих, хто очікує на евакуацію до інших безпечних населених пунктів.

Станом на 16 годину на Херсонщині евакуювали 1339 громадян із підтоплених районів.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали артилерійського удару по Херсону у момент, коли в обласному центрі тривала евакуація населення через підрив Каховської ГЕС. Двоє співробітників поліції внаслідок ворожої атаки зазнали поранень, коли допомагали рятувати людей.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. В Офісі президента назвали підрив російськими військовими Каховською ГЕС став найбільшою техногенною катастрофою у світі, яка сталася за останні кілька десятиліть.