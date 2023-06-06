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МО РФ видало удари по комбайнах за знищення Leopard в Україні, — Z-паблік (відео)

Фото: Telegram | Міноборони РФ видало комбайни за танки Leopard

Російські військові оглядачі вказують на те, що у відео, наданому МО РФ, видно силует сільгосптехніки та вивантажувальні шнеки, які складно прийняти за знаряддя бронетехніки. А на одному з кадрів чітко видно чотири колеса.

Після повідомлення Міноборони Росії про знищення восьми танків Leopard та публікацію "відеодоказів", росіяни засумнівалися в правдивості інформації оборонного відомства. Зокрема, російський провійсковий Telegram-канал "Военный осведомитель" 6 червня вказав на те, що МО РФ видало комбайни за танки.

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"Не хочемо нічого стверджувати, проте техніка на опублікованих Міністерством оборони РФ кадрах за своїм силуетом не схожа взагалі на жодний танк", — йдеться в повідомленні каналу.

Автор паблика звернув увагу, що силуети на відео нагадують зернозбиральні комбайни.

"Про це говорять характерні вивантажувальні шнеки (труби), що високо перебувають, які через своє розташування явно не є знаряддями. Також у "танків" не видно жодних ознак башт", — сказано в повідомленні.

Пізніше автори російського Telegram-каналу з'ясували, що на відео знято знищення зернозбиральних комбайнів John Deere 9000 та 700 серій, а також трактора-обприскувача John Deere 4830.

Причому, як зазначили у російському Telegram-каналі, на другому кадрі чітко видно 4 колеса трактора.

Відео "знищення" танків Leopard

6 червня Міноборони РФ опублікувало відео нібито знищення німецьких танків Leopard в Україні. На оприлюдненому записі після коротких переговорів двох екіпажів гелікоптером Ка-52 проводиться постріл по об'єктах, які видають за танки.

Російські військові оглядачі звернули увагу на діалог російських військових, судячи з якого, вони навіть не зрозуміли, по якій цілі працюють, і вирішили зробити постріли про всяк випадок.

Пізніше в російському Telegram-каналі Fighterbomber, який веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, повідомили, що опубліковане МО РФ відео — це торішні кадри об'єктивного контролю з вертольота Ка-52.

Нагадаємо, 5 червня у Міністерстві оборони РФ заявили про "знищення" восьми танків Leopard, наданих Україні західними країнами.

Нагадаємо також, у травні поточного року МО РФ заявило про перехоплення британської ракети Storm Shadow. Британський аналітик Шон Белл засумнівався у цьому та нагадав попередні випадки, коли росіяни робили неправдиві заяви про можливості своєї ППО.