МО РФ видало удари по комбайнах за знищення Leopard в Україні, — Z-паблік (відео)

Російські військові оглядачі вказують на те, що у відео, наданому МО РФ, видно силует сільгосптехніки та вивантажувальні шнеки, які складно прийняти за знаряддя бронетехніки. А на одному з кадрів чітко видно чотири колеса.

Після повідомлення Міноборони Росії про знищення восьми танків Leopard та публікацію "відеодоказів", росіяни засумнівалися в правдивості інформації оборонного відомства. Зокрема, російський провійсковий Telegram-канал "Военный осведомитель" 6 червня вказав на те, що МО РФ видало комбайни за танки.

"Не хочемо нічого стверджувати, проте техніка на опублікованих Міністерством оборони РФ кадрах за своїм силуетом не схожа взагалі на жодний танк", — йдеться в повідомленні каналу.

Автор паблика звернув увагу, що силуети на відео нагадують зернозбиральні комбайни.

"Про це говорять характерні вивантажувальні шнеки (труби), що високо перебувають, які через своє розташування явно не є знаряддями. Також у "танків" не видно жодних ознак башт", — сказано в повідомленні.

Пізніше автори російського Telegram-каналу з'ясували, що на відео знято знищення зернозбиральних комбайнів John Deere 9000 та 700 серій, а також трактора-обприскувача John Deere 4830.

Причому, як зазначили у російському Telegram-каналі, на другому кадрі чітко видно 4 колеса трактора.

Відео "знищення" танків Leopard

6 червня Міноборони РФ опублікувало відео нібито знищення німецьких танків Leopard в Україні. На оприлюдненому записі після коротких переговорів двох екіпажів гелікоптером Ка-52 проводиться постріл по об'єктах, які видають за танки.

Російські військові оглядачі звернули увагу на діалог російських військових, судячи з якого, вони навіть не зрозуміли, по якій цілі працюють, і вирішили зробити постріли про всяк випадок.

Пізніше в російському Telegram-каналі Fighterbomber, який веде капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, повідомили, що опубліковане МО РФ відео — це торішні кадри об'єктивного контролю з вертольота Ка-52.

Нагадаємо, 5 червня у Міністерстві оборони РФ заявили про "знищення" восьми танків Leopard, наданих Україні західними країнами.

Нагадаємо також, у травні поточного року МО РФ заявило про перехоплення британської ракети Storm Shadow. Британський аналітик Шон Белл засумнівався у цьому та нагадав попередні випадки, коли росіяни робили неправдиві заяви про можливості своєї ППО.